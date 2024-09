Tous les banquets d'Astérix réunis en une seule BD  

Dans l'esprit de convivialité propre aux aventures d'Astérix, qui se clôturent traditionnellement par un grand banquet, les Éditions Albert René publient un livre de cuisine très particulier, Astérix – Les 40 banquets.

Ce livre en format BD rassemble les illustrations emblématiques des 40 banquets des albums d'Astérix, accompagnées de menus créés par 40 chefs renommés qui ont contribué à l'ouvrage, parmi lesquels figurent Mohamed Cheikh, Omar Dhiab, Pierre Gagnaire, Gilles Goujon, Noëmie Honiat, Cyril Lignac, Julien Lemarié, Zohra Levacher, Thierry Marx, Anne-Sophie Pic, Jean-François Piège, Apollonia Poilâne, Jess Yang, et Robert Compagnon.

Un total de 80 recettes qui éveilleront les papilles ! Chaque chef offre un menu qui peut comprendre une entrée et un plat, un plat et un dessert, ou même les trois. Parmi les créations inspirées des aventures d'Astérix, des choux farcis à la mode d’Astérix chez les Goths, des blinis de châtaigne avec une crème de brocciu tirés d’Astérix en Corse, du poulpe grillé accompagné de purée de fava, grenade et pistache évoquant Astérix en Hispanie, une épaule de cochon rôtie aux mandarines inspirée par La Zizanie, un flan parisien à la vanille avec marmelade de fruits de saison issu du Tour de Gaule d’Astérix, ou un fondant au chocolat au thym rappelant Le Combat des chefs.

Des recettes conçues pour être facilement réalisables chez soi, et idéales à partager en famille ou entre amis.

Les bénéfices issus des ventes, ainsi que les droits d'auteurs d'Anne Goscinny et Sylvie Uderzo, seront intégralement reversés aux Restos du Cœur. 96 pages, en librairie le 18 septembre.

Le 23 octobre prochain, pour marquer l'avènement de l'univers d'Astérix créé en 1959 par les illustres René Goscinny et Albert Uderzo, les Éditions Albert René lancent un coffret anniversaire, en forme d'immersion profonde dans le processus de création de l'album emblématique Astérix le Gaulois.

Ce coffret collector offre aux aficionados deux volumes présentés côte à côte : à gauche, le scénario intégral tapuscrit de René Goscinny, méticuleusement tapé à la machine, et à droite, les 44 planches originales, dessinées et encrées par Albert Uderzo. Un ouvrage qui révèle ainsi les coulisses du développement de la BD. Il sera proposé en tirage limité, pour un total de 208 pages.

L'actualité Astérix ne se déploie pas seulement dans les librairies : du 18 octobre au 5 janvier prochain, Culturespaces et les Éditions Albert René s'associent pour présenter Astérix, le Voyage Immersif. Cette expérience se tiendra à l'Atelier des Lumières de Paris.

Plongez dans une aventure épique aux côtés des irréductibles Gaulois, où vous suivrez Astérix, Obélix et Idéfix dans leur mission pour sauver le druide Panoramix, capturé par Jules César. Traversez des paysages variés, des verdoyantes plaines de la Gaule aux étendues arides de l'Hispanie, en passant par les terres brumeuses de la Grande-Bretagne et les mystérieuses pyramides d'Égypte...

Le 29 octobre cette fois, Le Musée Grévin dévoilera une alcôve dédiée à Astérix, Obélix et Idéfix. Parallèlement, les Éditions Albert René et La Poste collaborent pour proposer une sélection de cinq albums d'Astérix et des produits dérivés dans près de 990 bureaux de poste à travers la France. Les plus mordus pourront également acquérir des articles comme des stylos, mugs, et porte-clés. La Poste offrira aussi une pochette Colissimo spéciale pour faciliter les envois.

Le septième tome de la série BD Idéfix et les Irréductibles, La traversée de Lutèce, enrichit la série avec trois nouvelles aventures, toutes inspirées de la deuxième saison de la série animée diffusée sur France 4 et Okoos. En décembre, le Centre Belge de la Bande Dessinée à Bruxelles inaugurera Idéfix et Cie, la grande histoire d’un petit chien, la première exposition entièrement consacrée à ce célèbre chien gaulois, depuis ses débuts dans Le Tour de Gaule d’Astérix jusqu'à sa propre série BD et télévisée.

Crédits photo : Éditions Albert René