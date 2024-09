Les cinq finalistes du Prix Renaudot des Lycéens 2024

La sélection 2024 :

Le Rêve du Jaguar, de Miguel Bonnefoy, Rivages

Berlin pour elles, de Benjamin de Lafourcade, Gallimard

Jacaranda, de Gaël Faye, Grasset

Les Guerriers de l'hiver, d'Olivier Norek, Michel Lafon

La Barque de Masao, d'Antoine Choplin, Buchet-Chastel

Le Prix Renaudot des Lycéens a été créé en 1992 à Loudun, ville natale de Théophraste Renaudot, à l’initiative de l’association « Les Amis de Théophraste Renaudot », alors présidée par Danièle Blum. Ce prix littéraire est organisé conjointement par l’association Les Amis de Théophraste Renaudot, la Communauté de communes du Pays Loudunais, la Ville de Loudun et le Rectorat de l'académie de Poitiers. Son organisation bénéficie du soutien de plusieurs partenaires institutionnels et privés.

À l’origine, seul le lycée Guy Chauvet de Loudun participait au Prix. En 2000, le lycée professionnel Marc Godrie de Loudun a rejoint cette initiative. Au fil des années, le Prix s'est élargi pour inclure de plus en plus d'établissements.

En 2024, pour la 33ᵉ édition, ce sont seize lycées issus des académies de Poitiers, Limoges, Bordeaux, Orléans-Tours et Nantes, ainsi que deux établissements étrangers, qui participeront. Plus de 400 élèves seront ainsi impliqués dans cette aventure littéraire, reflétant la portée croissante de cet événement.

Entre le 16 et le 27 septembre, les libraires partenaires distribuent 80 séries de livres dans les établissements participants, et les organisateurs présentent la sélection aux élèves. Ensuite, de fin septembre à début novembre, les lycéens lisent les romans en lice, débattent et échangent sur leurs lectures avec leurs enseignants.

L’auteur lauréat sera accueilli à Loudun le mardi 10 ou jeudi 12 décembre, selon ses disponibilités, pour une rencontre avec les lycéens dans l'après-midi, suivie d'une rencontre publique en soirée, accompagnée d'une séance de dédicaces.

En parallèle du déroulement du prix, plusieurs événements, intitulés les « Parenthèses » du Prix Renaudot des Lycéens, sont proposés au public pour célébrer la littérature. Parmi eux, le jeudi 19 septembre, une projection en avant-première du documentaire Les enfants de Théophraste, réalisé par Alexandra Riguet, qui suit la 32ᵉ édition du prix avec des élèves de La Rochelle.

Le jeudi 17 octobre, une conférence de Thérèse De Laplane intitulée Elles ont marqué le Loudunais est prévue, tandis que le mercredi 6 novembre, un dialogue poétique aura lieu avec l’autrice Malika Berak. Enfin, le vendredi 24 janvier 2024, une conférence sera animée par Aurore Evain, autour de la place des femmes dans l’histoire littéraire, avec pour thème central son ouvrage Mary Sidney alias Shakespeare : l’œuvre de Shakespeare a-t-elle été écrite par une femme ?.

