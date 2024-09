Faïza Guène, Clara Ysé et Grégoire Bouillier sur France Culture

Le Book Club de Marie Richeux

Du lundi au vendredi de 15h à 16h

Lundi 9 septembre

Avec Faïza Guène pour Kiffe kiffe hier (Fayard)

Mardi 10 septembre

Avec Alice Zeniter pour Frapper l’épopée (Flammarion)

Mercredi 11 septembre

Avec Aurélien Bellanger pour Les derniers jours du Parti socialiste (Seuil)

Jeudi 12 septembre

Avec Gaël Faye pour Jacaranda (Grasset)

Vendredi 13 septembre

Dans la bibliothèque de l’actrice Anne Alvaro

L'instant poésie

Du lundi au vendredi de 21h30 à 21h35

L’instant poésie de Clara Ysé

Réalisation : Cédric Aussir

Conseillère littéraire : Céline Geoffroy

Chanteuse et poétesse, Clara Ysé partage et commente 20 poèmes parmi ceux qui l'accompagnent dans son parcours de vie et d'écriture. Chacun est interprété par un comédien ou une comédienne et se donne à entendre au travers d'une expérience sonore immersive.

Clara Ysé écrit des chansons et des poèmes depuis son adolescence. Aujourd'hui musicienne et chanteuse, elle publie Vivante, son premier recueil de poésie, aux éditions Seghers en 2024.

Pour « L’Instant poésie », Clara Ysé partage et commente 15 de ses poèmes préférés, des « talismans » : du poète iranien Omar Khayyâm à la metteuse en scène espagnole Angélica Liddell, en passant par René Char, Anna Akhmatova et Grisélidis Réal, ainsi que 5 de ses propres poèmes.

Ces poèmes sont lus par Saeed Mirzaei, Odja Llorca, Nicolas Raccah, Polydoros Vogiatzis, Gabriel Dufay, Julie Pouillon, Flora Brunier, Anne-Lise Heimburger, Johanna White, Rodolphe Congé et Aleksandra Yermak et réalisés par Cédric Aussir.

Avec : Clara Ysé, Saeed Mirzaei, Odja Llorca, Nicolas Raccah, Polydoros Vogiatzis, Gabriel Dufay, Julie Pouillon, Flora Brunier, Anne-Lise Heimburger, Johanna White, Rodolphe Conge et Aleksandra Yermak.

Lectures du soir

Du lundi au vendredi de 21h35 à 22h

Pages arrachées à Joseph Conrad (6 à 10/10)

Une émission de Diane Kolnikoff

Réalisation : Jacques Taroni

« Orphelin polonais de parents révolutionnaires et intellectuels, de cœur français, et anglais d’adoption, Joseph Conrad, né en 1857 et mort en 1924, est un homme sans pays, qui a navigué pendant 20 ans sur toutes les mers du monde, avant de naviguer au cœur des ténèbres de l’âme humaine. Marginal dans le monde littéraire anglais, Conrad parlait couramment le français, et admirait surtout Flaubert, Maupassant et Daudet. Il est pourtant devenu un des plus grands écrivains anglais, “le plus important romancier anglais avec Joyce” comme l’écrit André Malraux. »

- Diane Kolnikoff

6 - Lundi 9 septembre

Sylvain Roumette, cinéaste et écrivain, évoque quatre nouvelles de Joseph Conrad : Un sourire de la fortune, Le Planteur de Malata, La Flèche d’or, Un paria des îles.

À travers ces textes, il évoque les personnages féminins dans l’œuvre de Conrad, mais aussi la nature, la forêt, le sentiment de dérive…

7 - Mardi 10 septembre

Bertrand Saint-Sermin évoque trois nouvelles de Joseph Conrad : La Ligne d’ombre, Le Nègre du Narcisse, La Rescousse.

Bertrand Saint-Sermin a pu consulter certains des manuscrits originaux de Conrad, notamment Le Nègre du Narcisse, publié en 1897, qui l’intéressait tout particulièrement. Le roman, étudie l’action d’un équipage affrontant diverses des épreuves durant une longue traversée entre Bombay et l’Angleterre.

8 - Mercredi 11 septembre

Roger Grenier, écrivain, évoque L’Agent secret.

Paru en 1907, L’Agent secret qui se déroule à Londres, est empreint de l’influence de Dickens. Dans ce roman d’espionnage teinté d’ironie et de férocité, Conrad fait sentir sa profonde compassion pour l’humanité et toute sa tendresse.

9 - Jeudi 12 septembre

Jacques Darras évoque des romans politiques de Joseph Conrad : Sous les yeux de l’Occident, Nostromo et L’Agent secret. Dans Sous les yeux de l’Occident, Razoumov, un étudiant russe devient malgré lui complice de l’assassin d’un ministre.

10 - Vendredi 13 septembre

Pour Odette Lamolle, traductrice de l’œuvre de Conrad, Lord Jim est son chef-d’œuvre, mais on trouve dans chacun de ses ouvrages des choses merveilleuses : la langue très imagée, l’art de planter un décor, un cadre, autour d’un personnage sans faire de description… L’homme l’a aussi beaucoup intéressée, un homme jamais percé à jour, toujours secret, à l’écart, dont on ressent la grande complexité dans son œuvre.

Répliques d'Alain Finkielkraut

Le samedi de 9h07 à 10h

Sur les pas de Stefan Zweig

Avec Sébastien Lapaque, romancier, essayiste, auteur de Échec et mat au paradis, éd. Actes Sud 2024, Clémence Boulouque, journaliste et critique littéraire, écrivaine qui fait paraître Le sentiment des crépuscules, éd. Robert Laffont 2024,

La Conversation littéraire de Mathias Enard

Le samedi de 15h à 16h

Entretien avec le romancier Grégoire Bouillier à l’occasion de la parution du Syndrome de l’Orangerie (éditions Flammarion). Rejoint en deuxième partie par l’universitaire Marie-Hélène Boblet, auteure de l’essai De l’émerveillement dans les littératures poétiques et narratives des XIXe et XXe siècle, avec Julie Anselmini (ELLUG, 2017).