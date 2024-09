Le monde n'existe pas, sur Arte, d'après le roman de Fabrice Humbert

Lorsque Adam Vollmann, journaliste au New Yorker, voit apparaître sur les écrans de Times Square le portrait d’un homme recherché, il reconnaît immédiatement Ethan Shaw. Vingt ans plus tôt, Ethan, autrefois la star du lycée et unique ami d’Adam, est aujourd'hui accusé d’avoir violé et tué une jeune Mexicaine. Incapable de croire en sa culpabilité, Adam décide de retourner à Drysden, sa ville natale, pour mener l’enquête.

Autrefois, j’avais un ami. Je l’ai rencontré il y a bien longtemps, par un jour d’hiver, sautant de sa voiture et grimpant quatre à quatre les marches du lycée Franklin. C’est le souvenir le plus vivace que j’aie de lui, une impression inégalable d’éclat et de beauté. Figé sur les marches, rempli d’admiration et de honte, j’étais égaré dans ma condition de "nouveau", égaré en moi-même. Il m’a sauvé – des autres, de ma propre jeunesse. Des années plus tard, alors que cet homme était devenu une image détestée, j’ai tenté de le sauver. J’aurais aimé qu’on sache qui il était vraiment.

Au fur et à mesure de ses investigations, il doit se confronter à un passé douloureux. Cette quête, inspirée du roman de Fabrice Humbert et adaptée avec humour et étrangeté par Erwan Le Duc, fait vaciller toutes ses certitudes. Le journaliste se retrouve plongé dans un univers déstabilisant, peuplé de personnages décalés et où chaque repère s'effondre.

Adaptant le roman éponyme de Fabrice Humbert, Erwan Le Duc s’approprie avec subtilité un genre aux codes bien définis, celui de l’homme qui retourne dans sa ville natale pour enquêter sur un fait divers. Si tous les éléments classiques sont présents – victime mystérieuse, atmosphère tendue, témoins réticents –, le réalisateur de Perdrix et Sous contrôle les revisite avec son regard singulier.

Le spectateur, à l’image du journaliste Adam Vollmann, avance dans un univers à la fois familier et étrange, où les repères se dissipent peu à peu. Ce monde est-il réel ou simplement une projection des fictions que chacun y projette ?

Le monde est une histoire pleine de bruit et de fureur. Je revenais dans mon passé, à la recherche d'Ethan Shaw, à la recherche du sens de la fureur.



Le doute persiste tout au long du récit, oscillant entre humour et étrangeté. Niels Schneider incarne avec finesse un héros en quête d’identité, fragile sous ses apparences impassibles. Entouré de personnages décalés, il donne à cette enquête une dimension intime et singulière, explorant aussi la nécessité de renouer avec ses rêves d’enfance.

Niels Schneider, sur le personnage d’Adam Vollmann : « De prime abord, c’est un homme de 40 ans, assez opaque. Adam s’est refermé sur lui-même et pratique le métier de journaliste en reclus. Adolescent, il avait rêvé d’une vie romanesque, dédiée à la littérature, mais les choses se sont passées autrement. Le meurtre qui se produit dans sa ville d’origine le pousse à sortir de son bureau, et son enquête devient une aventure intime. Il est amené à revisiter son passé d’une manière qui va le déstabiliser. Malgré tout, cette expérience débouchera sur une forme d’apaisement. »

La mini-série compte quatre épisodes de 45 minutes. Elle avait reçu le prix de la Meilleure musique originale (Julie Roué), Séries Mania 2024 et sera diffusée à partir du 26 septembre à 20h55 et disponible du 19 septembre au 18 janvier sur arte.tv.