Adaptations ou documentaires : la littérature au programme d'Arte

Les papiers de l’Anglais

Ruy Duarte de Carvalho, anthropologue, poète et cinéaste d’origine portugaise, a grandi dans le sud de l’Angola. À 60 ans, il découvre que son père aurait laissé, quelque part dans le désert du Namib, des documents pouvant faire la lumière sur un drame survenu dans la région en 1923, mais aussi sur un hypothétique trésor composé de pierres précieuses, d’or et d’ivoire. Traversant l’histoire du XXe siècle, ce conte philosophique en trois épisodes, librement adapté de la trilogie Os filhos de Próspero de Ruy Duarte de Carvalho (1941-2010), nous entraîne dans une somptueuse épopée au cœur de l’ancienne colonie portugaise.

Minisérie (Portugal, 2024, 3x45mn) - Scénario : José Eduardo Agualusa, d’après la trilogie de Ruy Duarte de Carvalho - Réalisation : Sérgio Graciano - Avec : João Pedro Vaz, Joana Ribeiro, Miguel Borges, Carolina Amaral - Production : Leopardo Filmes, avec la participation d’ARTE France.

Diffusion fin 2024 et pendant 6 mois sur arte.tv.

Le monde n’existe pas

Convaincu que son amour de jeunesse, un ex-champion de tennis en fuite, est innocent du meurtre dont on l’accuse, un journaliste revient enquêter sous son nom d’emprunt, Adam Vollman, dans la petite ville du Nord qu’il a fuie vingt ans plus tôt. Il se retrouve alors face à luimême, mais aussi aux harceleurs de son adolescence. Dans cette brillante série d’Erwan Le Duc (Sous contrôle), mi-thriller surréaliste mi-tragi-comédie, adaptée du roman éponyme de Fabrice Humbert, Niels Schneider insuffle à cet homme blessé en quête de vérité un séduisant mélange de vulnérabilité et d’opacité.

Minisérie d’Erwan Le Duc (France, 2023, 4x45mn) - Scénario : Erwan Le Duc, avec la collaboration de Mariette Désert, d’après le roman éponyme de Fabrice Humbert - Avec : Niels Schneider, Maud Wyler, Julien Gaspar-Oliveri, Anne Rotger, Saadia Bentaïeb, Margot Alexandre - Coproduction : ARTE France, Image et Compagnie (Mediawan), Pictanovo.

Diffusion le 26/09/2024, et 4 mois sur arte.tv.

Evil

Exclu de son lycée pour comportement agressif, Erik, 16 ans, intègre l’internat de Stjernsberg, dernière chance peut-être pour lui d’échapper à la rage qui le submerge. Tombé amoureux de Marja, une jeune femme qui travaille à la cantine, Erik veut croire à sa possible rédemption. Mais la loi du plus fort règne aussi dans l’établissement : les plus âgés exercent leur domination sur les plus jeunes avec la bénédiction de la direction, qui encourage “l’éducation par les pairs”… Quand la violence est érigée en système, comment y échapper ? Une série venue de Scandinavie, portée avec brio par le comédien suédois Isac Calmroth.

Série de Fredrik T. Olsson, d’après le roman La Fabrique de la Violence (trad. Philippe Bouquet, Agone, 2010) de Jan Guillou (Suède, 2023, 6x45mn) - Réalisation : Erik Leijonborg, Daniel di Grado Avec : Isac Calmroth, Thea Sofie Loch Næss, Gustaf Skarsgard, Ruth Vega Fernandez - Production : TV4 AB, SF Studios Production.

Diffusion en novembre, et 2 mois sur arte.tv.

Chasseurs de têtes

Grâce à un CV trafiqué et un culot monstre, Roger Brown a été embauché comme chasseur de têtes chez Alfa, une importante agence de recrutement d’Oslo. Il se voit bientôt confier la mission de trouver un nouveau PDG pour la compagnie pétrolière Njord Oil. Parallèlement, il fait la connaissance de Diana, une jeune étudiante en art. Décidé à l’impressionner, Roger cherche par tous les moyens à gagner de l’argent rapidement… et se retrouve entraîné dans un terrible engrenage. Un polar sombre et loufoque adapté de Jo Nesbo, par les productrices d’Occupied.

Série de Geir Henning Hopland (Norvège, 2022, 6x45mn) - Scénario : Rolf-Magne Andersen, Geir Henning Hopland, Jo Nesbo, d’après son roman (trad. Alex Fouillet, Folio) - Avec : Axel Boyum, Ingrid Giæver, Mikkel Bratt Silset, Martin Wallström, Dominique Tipper, Mads Ousdal - Production : Yellow Bird, TV4, C More Entertainment.

Un an sur arte.tv à partir du 06/09/2024.

McMafia

Quel sera le prix de sa probité ? Alex Godman, fils d’un ancien patron de la mafia russe exilé à Londres, tente d’échapper à l’emprise du milieu qui l’entoure. Mais sa famille le force à plonger dans de sombres trafics… Adapté du livre-enquête du journaliste Misha Glenny, une virée haletante dans les arcanes de la corruption et du crime organisé mondial.

Série de James Watkins (Royaume-Uni, 2018, 8x1h) - Scénario : Hossein Amini, James Watkins, Laurence Coriat, David Farr, d’après le livre de Misha Glenny, inédit en français - Avec : James Norton, Yoalah Brinson, Merab Ninidze, Kirill Pirogov, David Strathairn, Juliet Rylance - Production : Cuba Pictures, BBC, AMC, Twickenham Film Studios.

9 mois sur arte.tv à partir du 13/09/2024.

Shakespeare – Un génie et son temps

Qui était vraiment William Shakespeare ? En trois épisodes, cette série documentaire brosse un portrait d’un des plus célèbres écrivains de tous les temps. En s’attachant au personnage, ici replacé dans le contexte de son époque, il jette un regard sur cette société élisabéthaine aux structures sociales très hiérarchisées et aux conditions de vie incertaines. Se heurtant à de nombreuses résistances, le jeune William lutte pour se faire une bonne place dans un monde qui finira par reconnaître la puissance de son génie.

Série documentaire de Julian Jones (Royaume-Uni, 2024, 3x52mn) - Production : BBC, 72 Films.

Diffusion en novembre, et 3 mois sur arte.tv.

Le parfum d’Irak

De son premier voyage, à 9 ans, au pays de ses parents à la fin des années 1980, jusqu’à la chute de l’État islamique, trente ans plus tard, Feurat Alani retraverse les années d’oppression et de destruction qui ont mis à genoux l’ancienne puissance du Moyen-Orient. Entre récit intime et grande histoire, au travers des animations délicatement évocatrices de Léonard Cohen et d’un voyage dans sa mémoire familiale et professionnelle, lui qui fut correspondant de guerre à Bagdad après l’invasion américaine de 2003 donne ainsi une suite passionnante à sa websérie documentaire éponyme, devenue en 2019 un livre couronné du prix Albert-Londres.

Documentaire d'animation écrit par Feurat Alani et Léonard Cohen (France, 2024, 1h35mn) - Réalisation : Léonard Cohen Coproduction : ARTE France, Nova Production, Miyu Productions, Lunanime.

Diffusion le 11/09/2024, et pendant 1 an sur arte.tv.

Vivant parmi les vivants

Ce documentaire explore les réflexions de deux penseurs du vivant à travers les yeux d’animaux qui leur sont proches : d’un côté, Stipa, une vieille jument de Przewalski installée dans le causse Méjean, qui participe à la nouvelle enquête de Baptiste Morizot ; de l’autre, Alba, la chienne de Vinciane Despret, qui la suit dans toutes ses aventures. À l’heure de la crise climatique, les deux philosophes proposent, avec d’autres, d’inverser la perspective anthropocentrique afin de faire société avec l’ensemble des espèces. Une approche sensible pour redéfinir en profondeur notre rapport au monde.

Documentaire de Sylvère Petit (France, 2024, 1h35mn) Coproduction : ARTE France, Les Films d’Ici Méditerranée.

Diffusion en 2025, et pendant 7 mois sur arte.tv.

Vivant parmi les vivants est aussi le titre d’un essai illustré de Sylvère Petit qui paraîtra en 2025 chez ARTE Éditions/Actes Sud.

Révolutions surréalistes

À l’occasion du centenaire de la publication du Manifeste du surréalisme, et en écho à l’exposition “Surréalisme” organisée par le Centre Pompidou, ce documentaire en deux parties retrace la saga d’un mouvement artistique qui commença par la rébellion de jeunes gens après la Première Guerre mondiale et se déploya dans le monde entier contre le fascisme, le stalinisme, puis le colonialisme et la société de consommation. Un récit tout en archives, y compris privées et inédites, d’André Breton, principal initiateur et théoricien du mouvement.

Documentaire de Sylvain Bergère (France, 2024, 2x52mn). Auteurs : Didier Ottinger, Sylvain Bergère - Raconté par Arthur Teboul - Coproduction : ARTE France, Siècle Productions, Centre Pompidou.

Diffusions le 08/09 et le 15/09/2024, et pendant 3 mois sur arte.tv.

Don Juan – La fin d’un mythe ?

Les faits sont là, incontestables : Don Juan viole, tue, trahit, trompe, brise, ment, transgresse au nom de la liberté et refuse de se soumettre au repentir. La loi, l’ordre, la bonne société le vouent aux gémonies. Pourquoi alors ne cesse-t-il de “ressusciter” et de hanter notre imaginaire ? Quatre siècles après sa naissance, pas une année sans qu’un théâtre ou une maison d’opéra ne le refasse monter sur scène ; partout le public manifeste son engouement pour ce démoniaque séducteur. Partant des “Don Juan” de Mozart et Molière et de leurs innombrables réinterprétations, Mosco Levi Boucault enquête sur le personnage et tente de comprendre pourquoi ce prédateur sulfureux fascine encore autant qu’il dérange.

Documentaire de Mosco Levi Boucault et Olivia Mokiejewski (France, 2024, 1h30mn) - Coproduction : ARTE France, Folamour Productions.

Diffusion en 2025, et pendant 3 mois sur arte.tv.

Elsa Morante et “La Storia” - Une écrivaine victime de son succès

À l’été 1974, La Storia d’Elsa Morante suscite un vif débat. Immense succès, ce romanfleuve raconte la Seconde Guerre mondiale du point de vue des humbles : Ida, une femme d’origine modeste, violée par un soldat allemand, qui élève seule ses enfants. Le public s’identifie à ce personnage résigné, comme écrasé par le rouleau compresseur de l’histoire, mais sa passivité heurte les idéaux contestataires de l’époque. Analysant le retentissement de cette œuvre majeure, ce documentaire brosse le portrait incandescent d’une femme tourmentée et brillante – Elsa Morante fut la première autrice à recevoir le prix Strega en 1957 –, qui plaçait la littérature au-dessus de tout.

Documentaire de Silvia Luzi et Luca Bellino (Italie, 2024, 52mn) - Coproduction : ARTE GEIE, GA&A Productions, Luce Cinecittà.

Diffusion en octobre, et pendant 3 mois sur arte.tv.

À l’occasion de la Foire du livre de Francfort, du 16 au 20 octobre, dont l’Italie est l’invitée d’honneur, ARTE consacre une programmation spéciale à la littérature transalpine.

“La montagne magique”, Thomas Mann et son roman emblématique

En novembre 1924 paraît en Allemagne un roman qui va compter parmi les monuments littéraires du XXe siècle : Der Zauberberg (en français La montagne magique) déploie le temps arrêté d’un sanatorium suisse autour d’une dizaine de personnages dont un jeune héros, Hans Castorp, à la veille de la Première Guerre mondiale. Thomas Mann a mis plus de dix ans à l’écrire, après que son épouse Katia a séjourné dans un établissement semblable, à Davos, en 1911. Grand connaisseur de l’écrivain, André Schäfer plonge dans ces quelque 800 pages pour comprendre la fascination qu’elles exercent toujours, cent ans après leur parution.

Documentaire d’André Schäfer (Allemagne, 2024, 52mn) - Coproduction : ARTE GEIE, Florianfilm, Filmgerberei.

Diffusion en novembre, pendant 2 mois sur arte.tv.

À LIRE - 80 ans après la mort d'Anne Frank, un documentaire inédit

Les mythes vikings

Après la mythologie grecque, François Busnel s’empare des légendes nordiques : les dieux Thor, Odin et Loki, le grand arbre Yggdrasil, le marteau Mjöllnir, les héros Beowulf, Siegfried et Ragnar, les géants, les elfes, les nains… Des récits qui comptent parmi les plus passionnants jamais écrits et dont la puissance universelle ne cesse d’être renouvelée. Une nouvelle saison qui, comme les précédentes, entremêle des animations originales et une riche iconographie.

Série documentaire de François Busnel (France, 2024, 10x26mn) - Conception graphique : Oscar B Coproduction : ARTE France, Rosebud Productions.

Diffusion en octobre, pendant 1 an sur arte.tv.

6 morts dans la nuit, “De sang froid” – Truman Capote

« La seule chose réelle pour moi, en ce moment, c’est le Kansas », affirmait Truman Capote dans une lettre à Cecil Beaton, après la sortie de son chef-d’œuvre de non-fiction, une peinture sans fard de l’Amérique profonde interrogeant le meurtre d’une famille « bien comme il faut » par un duo de désaxés. La collection « Faits divers » se penche sur l’homme qui a donné au genre ses lettres de noblesse et fait de l’Amérique, selon Norman Mailer, une « scène de crime ».

Documentaire de Frédéric Bas et Julien Gaurichon (France, 2024, 52mn) - Coproduction : ARTE France, Gogogo Films.

Diffusion en novembre, pendant 6 mois sur arte.tv.

L’écrivain et l’assassin - “L’adversaire” d’Emmanuel Carrère

« Il y a à l’intérieur de chacun de nous une fenêtre qui donne sur l’enfer. » Pendant sept ans, entre la tuerie qui a ébranlé la France en 1993 et la publication de son livre, Emmanuel Carrère, dérangé par sa fascination pour le meurtrier, s’est débattu avec l’affaire Romand, l’histoire vraie d’un faux médecin de l’OMS qui a assassiné toute sa famille. Avant, Carrère écrivait des romans et des articles pour la presse. L’adversaire l’a entraîné vers une voie inédite : celle de la littérature du réel, un continent qu’il n’a plus quitté depuis.

Documentaire de Camille Juza (France, 2024, 52mn) - Coproduction : ARTE France, Incognita Doc en décembre 6 mois.

“Le deuxième sexe” , sur les traces de Simone de Beauvoir

« On ne naît pas femme, on le devient. » Depuis soixante-quinze ans, Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir ne cesse de susciter admiration, commentaires, études et controverses. Comment comprendre cet ouvrage phare du féminisme contemporain ? Que nous dit-il sur les combats récents ? À travers l’histoire de ce livre culte et un retour sur la vie engagée de son autrice, une réflexion pour envisager l’après-Beauvoir : une nouvelle révolution sexuelle, joyeuse et non binaire !

Documentaire de Valérie Urrea et Nathalie Masduraud (France, 2024, 1h30mn) - Coproduction : ARTE France, Les Batelières Productions.

Diffusion en 2025, pendant 7 mois sur arte.tv.

Dans les bottes de Lucky Luke

En parcourant les États-Unis d’aujourd’hui, Jul, dessinateur et auteur des derniers albums de Lucky Luke, les confronte avec humour à l’univers de la bande dessinée créée en 1947 par Morris. Entre mythe et réalité, passé et présent, dans le sillage du cow-boy solitaire « qui tire plus vite que son ombre », il retrace l’histoire de l’Amérique en évoquant ses figures les plus marquantes, de l’Ouest sauvage au Sud profond.

Série documentaire (France, 2024, 3x52mn) - Réalisation : Xavier Lefebvre Auteur : Jul - Coproduction : ARTE France, Grand Angle Production.

Diffusion en novembre, et pendant 2 mois sur arte.tv.

Le nouvel album de Lucky Luke, signé Jul et Achdé, paraît début novembre chez Dargaud.

Amours solitaires

Maëlle est de retour, Saïd et Alma font des projets, Théo, Elise, et Lewis ont le cœur qui s’emballe. Pour le moment, Maxine garde son secret… Avec deux formats (8 épisodes de 26mn ; 20 épisodes de 3mn) et deux histoires, cette nouvelle adaptation d’Amours solitaires, réalisée par Louise Condemi (Malaisant) et Marguerite Pellerin, explore la complexité des relations sentimentales modernes, en s’inspirant librement du compte Instagram éponyme de Morgane Ortin.

Série adaptée du projet “Amours solitaires” de Morgane Ortin (France, 2024) - Réalisation : Louise Condemi (8x26mn) et Marguerite Pellerin (20x3mn) - Avec : Nina Aboutajedyne, Younès Boucif, Maxence Danet-Fauvel, Mathilde La Musse, Gaetan Garcia, Marin Judas - Coproduction : ARTE France, Milgram, avec la participation de France Télévisions.

Fin 2024 sur arte.tv, Youtube et Instagram.

Le troisième tome d’Amours solitaires sort prochainement en librairie.

Le grand procès

Le procès des attentats du 13 novembre 2015, raconté et dessiné par Bahareh Akrami. Le soir des attaques, la dessinatrice était à la terrasse d’un des cafés pris pour cible par les terroristes. Six ans plus tard, elle a assisté en tant que partie civile au procès hors norme des attentats. Cette série documentaire déroule la chronique personnelle de ces dix mois d’audience, avec la volonté de raconter le choc de ces attaques à un public jeune qui n’en perçoit pas forcément la portée.

Série documentaire (France, 2024, 13x5mn) - Écriture et dessins : Bahareh Akrami - Réalisation : Camille Duvelleroy - Coproduction : ARTE France, Galaxie Presse.

À partir de novembre sur Snapchat, Instagram et arte.tv.

Photographie : Amours solitaires (ARTE France, Milgram, avec la participation de France Télévisions)