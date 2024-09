Comme une envie de prolonger les vacances, pour les lecteurs

Avec 19.095 exemplaires, Freida McFadden prend donc le leadership sur les 200 meilleures ventes établies par notre partenaire Edistat. Du poche, bien entendu, et une explosion soudaine, puisque le titre est paru en octobre 2023.

Les suivants sont dans l’air du temps : celui de la rentrée littéraire. Gaël Faye aligne 16.489 ventes avec Jacaranda, quand Melissa Da Costa écoule 15.768 volumes de Tenir debout.

Toujours bien en place, Anna Stuart et La Sage-femme d’Auschwitz (trad. Maryline Beury, en poche) prend la 4e position : 15.200 ventes cumulées sur la semaine devant L’impossible retour d’Amélie Nothomb et ses 13.427 ventes.

En sixième place, Philippe Boxho place son essai La mort en face : le médecin légiste qui fait parler les morts avec 13.027 exemplaires. Le suit Laura Swan : Troublemaker tome 2, qui s’écoule à 12.705 exemplaires, juste devant Colleen Hoover, et À tout jamais, avec 11.206 ventes (trad. Pauline Vidal, poche).

En cette période, les parents ne sont jamais bien loin de leur progéniture : conclusion, Bescherelle : la conjugaison pour tous prend la 9e position avec 9624 tomes et Tillie Cole ferme le bal à la 10e place.

Pour la 35e semaine, ce sont 33 nouveautés qui figurent dans le classement des 200 meilleures ventes — Olivier Norek avec Les guerriers de l’hiver réalise l’entrée la plus réussie, en prenant la 14e place (ainsi que deux présences du roman dans les listes de prix littéraires : Goncourt et Renaudot, ‘scusez du peu).

La cascade de la semaine, réalisée sans qu’aucun auteur ne soit blessé, sinon par l’incidence de la gravité, c’est Franck Thilliez qui la connaît : 106 places perdues pour son Cahier d’enquête qui se retrouve à la 195e position.

Côté bilan, la semaine 35 affiche un recul des ventes de 7 % en volume, avec 5,793 millions d’exemplaires écoulés et de 5 % en valeur, avec 71,3 millions € de CA, en regard de l’année passée. Les 200 meilleures ventes, pour leur part, représentent 12 % des résultats en volume et 13 % en valeur.

Pour archiver ces informations et la liste de 200 meilleures ventes, il suffit de cliquer sur le bouton “Imprimante” dans la barre de partage de l'article : cela permettra de changer la page en fichier PDF. De même, en fin d'article, tous les ouvrages sont accompagnés d'un code-barre : d'un coup de douchette, il est désormais plus facile de passer commande auprès du diffuseur quand on est libraire.

Enfin, un extrait des livres de ce top 200 est proposé directement : si vous en êtes l'éditeur et que l'extrait ne figure pas, vous pouvez écrire directement à la rédaction à l'adresse avantparution@actualitte.com, et nous corrigerons cela ensemble. En fin de compte, pourquoi avoir besoin de justiciers quand on possède une équipe aussi dynamique ?

