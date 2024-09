La BnF veut acquérir un monument de la BD, du “Walt Disney français

Conçu dans la clandestinité, en raison de son sujet et du contexte historique, La Bête est morte ! La guerre mondiale chez les animaux est un « récit en images de l’histoire immédiate », comme l'indique l'établissement patrimonial dans un communiqué.

Avec son graphisme si reconnaissable, Edmond Calvo retranscrit le conflit mondial meurtrier dans une version animalière anthropomorphe où les loups, cochons ou putois figurent les nazis et leurs alliés, quand les lapins, chiens ou cigognes s'organisent pour résister et repousser les assauts fascistes. Influencé par Walt Disney, Calvo a lui-même inspiré de nombreux créateurs, dont Albert Uderzo.

En convoquant des techniques appréciées par les moralistes, Calvo, avec Victor Dancette et Jacques Zimmermann, propose une version graphique de la Seconde Guerre mondiale, qui n'ignore pas pour autant la cruelle réalité du conflit. Sont ainsi représentés les bombardements et autres opérations militaires, la survie des civils ou même les camps de prisonniers, de concentration et d’extermination.

La Bête est morte ! est par ailleurs la première bande dessinée à évoquer le sort des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, rappelle la BnF. Une représentation visuelle à laquelle fera écho, des années plus tard, le non moins culte Maus d'Art Spiegelman, publié entre 1980 et 1991.

Cette bande dessinée culte est constituée, à l'origine, de deux volumes : Quand la Bête est déchaînée (août 1944) et Quand la Bête est terrassée (1945).

Une pièce de choix

L’album original que souhaite acquérir la BnF est composé de 77 planches de grand format (43,5 x 32 cm) ayant servi à l’impression des deux volumes de La Bête est morte !. Ces planches, exécutées à la plume et au pinceau, sont en couleurs directes et portent le texte imprimé, mis en forme, découpé et mis en page par Calvo, venant recouvrir l’image.

Certaines de ses planches ont été présentées lors d'une exposition, en 2020, à l'occasion du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, et sont montrées jusqu’au 4 novembre dans l’exposition La BD à tous les étages au Centre Pompidou.

L'ensemble que convoite la BnF compte aussi trois compositions originales inédites.

Les dons pour l'acquisition des 77 planches peuvent être effectués par des particuliers (réduction de l’impôt sur le revenu égale à 66 % de la valeur du don, dans la limite de 20 % du revenu imposable) comme par des entreprises (réduction d’impôt dans les conditions fixées à l’article 238 bis du Code général des impôts). Le prix d'acquisition est fixé à 875.000 €. Les dons s'effectuent à cette adresse.

L'album La Bête est morte ! est disponible aux éditions Gallimard BD.

Photographies : détails de planches originales d'Edmond Calvo pour La Bête est morte !, lors d'une exposition au FIBD d'Angoulême, en 2020 (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)