Rentrée littéraire 2024 : La famille et le silence (5/5)

Cet automne, les jumeaux ont particulièrement intéressé les romanciers, et c’est par cette porte fascinante que l’histoire familiale est explorée avec Abigail Assor, Marjorie Tixier et Alexandre Lenot. La figure du père et ses mystères ont inspiré Sandrine Roudeix et Hélène Gaudy.

Le silence est un prisme par lequel les romanciers pensent la famille cette année : François Garde, Céline Laurens et Charlotte Dordor explorent l’épaisseur du silence qui s’infiltre dans la cellule familiale et la gangrène, inexorablement.

Sandrine Roudeix – Le silence des ogres

À travers trois étapes de sa vie, une femme part en quête d’identité et parcourt les méandres de sa mémoire. Tout commence à 19 ans, lorsqu'elle rencontre son père pour la première fois. Puis, elle se retrouve à 28 ans, lorsqu’elle décide de ne plus le revoir. Enfin, à 48 ans, lorsqu’un homme prononce le prénom de ce père disparu, ravivant d’anciennes blessures.

François Garde – Mon oncle d’Australie

Marcel, un oncle mystérieux qui aurait été exilé en Australie en 1900, à seulement 20 ans. Cet événement a longtemps été entouré de silence dans la famille Garde. François Garde, intrigué par ce secret de famille, entreprend de redonner vie à cet oncle oublié en retraçant son voyage vers l'Australie et les difficultés qu'il aurait rencontrées dans cette terre lointaine. Cependant, au fil de son enquête, l'auteur réalise que les récits familiaux étaient remplis de fausses pistes. Marcel n'a jamais mis les pieds en Australie, mais a plutôt été envoyé au bagne de Cayenne, révélant une vérité bien plus sombre et tragique.

Céline Laurens – La Maison-dieu

L’histoire commence par l'incendie d'une grande demeure, où ses propriétaires trouvent la mort. Ce drame soulève une question centrale : à qui revient la responsabilité de cette tragédie ? Est-ce Élise, la domestique mystérieuse, Abel, le fils étrange, ou encore Mallora, l'adolescente en quête de fuite ? Chacun des personnages prend la parole, vivants et morts, pour dévoiler des fragments de vérité, révélant ainsi les secrets et les tensions qui rongent cette famille.

Abigail Assor – La nuit de David

Olive, devenue adulte, se remémore de douloureux souvenirs d’enfances. Elle revient sur sa relation avec son frère jumeau, David, un garçon différent, sujet à des crises de violence et d'inadaptation sociale. L'intrigue est centrée autour de leur enfance passée dans une maison isolée sur les hauteurs du Loiret, marquée par la complicité entre Olive et David, et la tension avec leur mère excédée par le comportement imprévisible de son fils.

Marjorie Tixier – Le pays blanc

1926, dans le village de Nowa Wieś. Helena, une jeune femme profondément attachée à sa sœur jumelle Broni, prend une décision bouleversante. Pour sauver l’enfant illégitime de Broni, Helena quitte son pays natal pour un exil sans retour en France. Ce déracinement et les secrets qui l’entourent façonnent les générations suivantes. En 2022, Thomas, le petit-fils d'Helena, ressent un profond besoin de découvrir les vérités cachées par sa mère, Dorothée, et d'explorer ses racines polonaises. Son voyage en Pologne devient une quête identitaire pour comprendre les non-dits et les traumatismes familiaux transmis de génération en génération.

Charlotte Dordor – Un furieux silence

Paul est un homme qui, après 33 ans, retourne dans sa maison familiale située dans le Limousin. Cette maison, La Boissonnière, fut le théâtre d’une violente dispute avec son père, un homme sévère et distant. Paul, enfant fragile, a grandi dans cette maison, élevé par des bonnes, et marqué par le mutisme de sa mère et les non-dits qui ont pesé sur sa famille. Accompagné des voix de sa sœur Françoise et de son frère Henri, Paul plonge dans ces souvenirs douloureux pour tenter de dénouer les conflits du passé et comprendre les ravages causés par les silences et la violence.

Hélène Gaudy – Archipels

Un père, homme discret et peu bavard, semble avoir perdu la trace de ses souvenirs. Pour combler ce vide, l'héroïne décide de lui rendre ses souvenirs à travers un projet personnel. Elle s'engage dans une enquête intime, revisitant les objets et les paysages de l'enfance, et dévoile peu à peu la complexité de cet homme marqué par la guerre, devenu un accumulateur d'objets et d'histoires. Dans l'Isle de Jean-Charles, une île de Louisiane en voie de disparition, l'érosion du temps et la disparition des souvenirs prennent un autre sens.

Des livres et des lignes

C’est une rentrée littéraire parcourue par l’imaginaire qui se déploie, nourrie par un appétit grandissant de compréhension du monde, qui va de la cellule familiale au pays entier, jusqu’à l’Histoire mondiale. L’amour et la famille sont observés à la loupe et le pouvoir des jeunes filles éclot comme un thème puissant et inspirant cette année.

Ces grands thèmes bourgeonnent et se déclinent : le désir clandestin, la marche de l’Histoire, la quête des origines, le mystère familial, la contre-enquête historique ou l’amour contrarié jalonnent la rentrée. C’est une rentrée précise, documentée, et généreuse.

Loin des rentrées littéraires déprimées d’après Covid auxquelles ont suivi des publications exaltées pour sortir de l’ornière, cette année le calme semble revenu, les romanciers ont pris leur temps, travaillé avec application et emprunté le chemin de la transmission des connaissances, délaissant pour un temps les passions tristes et les croisades émotives.

Sûrement, les romanciers sont nos meilleurs capteurs : ont-ils senti chez les lecteurs le besoin urgent de compréhension du monde ? La soif d’imaginaire ? Le retour indispensable au temps long pour saisir le présent et appréhender l’avenir ?

Cette rentrée littéraire résonne comme une réponse à la vacuité des sphères d’informations décevantes et gangrénées par l’immédiateté : une ode au temps long, qui demeurera comme l’écrit Antoine Compagnon, le temps incompressible de la lecture.

(résumé des oeuvres par Nicolas Gary)

DOSSIER - Météo de la Rentrée littéraire : imaginaire, silences et Histoire