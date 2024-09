Laurent Tirard, qui a adapté Le Petit Nicolas ou Astérix au cinéma, est mort

Laurent Tirard avait révélé en 2020 avoir été diagnostiqué avec un cancer en 2012, suivant lequel il a subi une greffe de moelle osseuse. Cette intervention a déclenché une réaction du greffon contre l'hôte (GVHD), affectant sa peau, ses poumons, son foie et ses intestins.

Il a débuté sa carrière aux États-Unis après avoir étudié à la New York University, travaillant initialement comme lecteur de scénarios chez Warner avant de devenir journaliste pour le magazine Studio où il réalisait des interviews de grands réalisateurs, « façon leçon de cinéma », rappelle l'AFP.

Son métier de réalisateur a débuté avec la sortie en 2004 de son film Mensonges et trahisons et plus si affinités…, qui a vu Clovis Cornillac remporter le César du meilleur second rôle. Il a ensuite connu un grand succès avec l'adaptation cinématographique du livre de René Goscinny et Jean-Jacques Sempé, Le Petit Nicolas, qui a attiré plus de 5 millions de spectateurs en France en 2009, suivi de Les Vacances du Petit Nicolas en 2014.

Parmi ses autres œuvres notables, il a réalisé Astérix et Obélix : au service de Sa Majesté en 2012, avec des acteurs tels que Catherine Deneuve et Édouard Baer, ainsi que Le Retour du héros et Le Discours, ce dernier étant basé sur un roman de Fabrice Caro. En 2023, il a sorti Juste Ciel ! avec Valérie Bonneton.

