Avec LVMH, Bernard Arnault capitalise un peu plus dans l'édition de luxe

Exclusif - Plus de 700 CV déposés, quelque 150 offres d’emploi et 6200 visiteurs comptabilisés début avril : le portail LivrEmploi fut dévoilé en mars dernier. Cet espace de recherche gratuit pour trouver un travail dans les métiers de l’édition s’est ouvert sous la forme associative, présidée par Pierre Dutilleul et dirigée par Juliette Boué. Et désormais, il fait pleinement partie du SNE et un peu plus...