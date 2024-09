Cabane d'Abel Quentin remporte le Prix des librairies de Nancy - Le Point 2024

Ce prix, très attendu, a déjà récompensé de nombreux auteurs tels que Pierre Lemaitre, Alice Zeniter, Marie-Hélène Lafon, Yves Ravey ou encore Dominique Barbéris en 2023. Le prix revient cette année à Abel Quentin pour Cabane aux éditions de l’Observatoire.

Dans son nouveau roman, l'écrivain, par ailleurs avocat, s’intéresse à l'effondrement environnemental annoncé. S’inspirant du célèbre rapport Meadows (ici rebaptisé rapport 21) et de la trajectoire des quatre scientifiques qui l’ont rédigé, il conjugue réalisme historique (que ses échos avec notre actualité rend d’autant plus troublant) et imagination débridée pour donner vie à l’intrigue la plus audacieuse de cette rentrée.

Ce prix décerné depuis 16 ans au salon Le Livre sur la Place dont Le Point est partenaire, sera remis le vendredi 13 septembre 2024 à 15h15 au Forum Littéraire Bernard Pivot et sera suivi d’un échange avec le lauréat animé par Christophe Ono-Dit-Biot, Directeur adjoint de la rédaction du Point et les libraires de l'association Lire à Nancy.

Emma Navarro et Fréderic Jaffrennou (L’autre rive), Marc Didier (Librairie Didier), Astrid Canada et Géraldine Pétry (Hall du livre), et le service culture du Point.

Un extrait du roman est proposé en fin d'article.

Crédits photo : Prix des librairies de Nancy - Le Point