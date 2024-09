Jeunesse : la sélection du Prix Vendredi 2024 est connue            

La sélection :

Charbon bleu, d’Anne Loyer, Éditions D’eux

Des Jours comme des nuits, de Sébastien Joanniez, Le Rouergue

Deux mois chez Andréa, de Julien Dufresne-Lamy, Nathan

Infiltré, de Laurent Petitmangin, Actes Sud Jeunesse

La Cabane, de Ludovic Lecomte, L’Ecole des Loisirs

La Chasse, de Maureen Desmailles, Thierry Magnier

La Louve, d’Antonin Sabot, Talents Hauts

Les Coquillages ne s’ouvrent qu’en été, de Clara Héraut, Hachette Romans

Reine de l’Ouest, de H. Lenoir, Sarbacane

Vindicte, de Gildas Guyot, Faction

Le jury du Prix Vendredi 2024, qui s'est enrichi de deux nouveaux membres, Cécile Ribault-Caillol et Tom Levêque, est composé de : Raphaële Botte, journaliste à Télérama ; Philippe-Jean Catinchi, rédacteur culture au Monde ; Françoise Dargent, rédactrice en chef Culture au Figaro et autrice de trois romans jeunesse ; Claudine Desmarteau, autrice et lauréate du Prix Vendredi 2023 ; Marie Desplechin, journaliste et autrice pour jeunesse et adultes ; Nathalie Riché, critique de littérature jeunesse qui tient le blog www.allonz-enfants.com ; et Simon Roguet, libraire à la librairie M'Lire à Laval.

Créé en 2016 par le groupe des éditeurs jeunesse du Syndicat national de l'édition et inspiré par Michel Tournier, ce prix met en avant la créativité et la qualité de la littérature jeunesse contemporaine.

Il est décerné annuellement à une œuvre francophone destinée aux jeunes de plus de 13 ans, publiée entre le 1er octobre de l'année précédente et le 30 septembre de l'année en cours, et choisie par un jury de professionnels. Depuis 2023, le Prix Vendredi s'associe au pass Culture pour introduire le « Prix Vendredi - Jury des jeunes pass Culture », qui complète le Prix du jury principal.

