Rentrée littéraire 2024 : Décortiquer l’amour (4/5)

Daphné Tamage s’empare d’un sujet audacieux, elle explore la chasteté pour guérir de l’amour, une maladie bien connue aux remèdes incertains. Emma Becker, bien sûr, demeure l’une de nos boussoles pour comprendre l’amour et le désir, ce qu’ils nous font, ce qu’ils nous promettent et ce qu’ils suscitent en nous.

Robin Josserand tente de percer le mystère en se regardant dans la glace. Thomas Louis se penche attentivement sur le processus de tendresse, Alice Hendschel consacre son premier roman à la dangereuse mécanique amoureuse… Décortiquer l’amour, voilà à quoi s’attachent nos romanciers.

Qu’espèrent-ils découvrir sous la peau ? Sous la théorie ? Une fois mis à nu, à quoi ressemble l’amour ? Sous les sciences amoureuses se cache peut-être l’apaisement.

Emma Becker – Le Mal joli

L'histoire suit une femme écartelée entre deux amours inconditionnels : une passion amoureuse intense et son amour maternel pour ses enfants. À travers cette relation extraconjugale, Emma Becker ausculte les moments les plus troublants et beaux d'une vie, où les plaisirs s'entremêlent avec les douleurs inavouables. Le livre se déroule sur trois saisons, offrant un récit à la fois brûlant et lucide sur les sacrifices que l'on fait pour vivre pleinement ses désirs. On y aborde la sexualité et l'érotisme avec une honnêteté déroutante, se penchant sur les conséquences émotionnelles et mentales d'une passion dévorante.

Robin Josserand – Un adolescent amoureux

Un jeune lycéen en terminale dans une petite ville de province, prisonnier d’une vie terne et monotone. Narrateur sans nom, mélancolique et tourmenté, il voit son quotidien bouleversé par l’arrivée d’un nouvel élève, Arture. Plus âgé et viril, Arture incarne une figure d’interdit et de fascination. Sa présence mystérieuse et ses airs de voyou font de lui une légende locale. Attiré par ce jeune homme hors du commun, il élaborera des stratégies pour l’approcher, tout en luttant contre ses désirs clandestins. Toute la complexité de l’amour adolescent, la découverte de soi et les tourments d’un jeune homme amoureux dans un environnement où l’homosexualité doit se vivre en secret se retrouvent ici...

Thomas Louis – Le processus de Tendresse

Yann, 23 ans, rêve de devenir journaliste culinaire et vit encore chez ses parents en Touraine, dans une famille aux conceptions traditionnelles et homophobes. Lors d'un salon de la gastronomie à Paris, il rencontre Cyril, un jeune chef étoilé, qui mène une vie rangée avec sa compagne Sabine et leur fille Alice. Malgré leurs vies très différentes, une attirance naît immédiatement entre eux, alimentée par leur passion commune pour la cuisine. Tout n'est qu'évolution de leurs sentiments : la passion initiale laisse progressivement place à une forme de tendresse plus intime et profonde.

Alice Hendschel – Iris et Octave

Après une séparation de dix-huit mois, Iris et Octave décident de donner une dernière chance à leur relation. Ils se réfugient dans un petit village des Ardennes belges, chez Mamimosa, la grand-mère d'Iris, pour tenter de raviver leur amour et se redécouvrir. Entre des moments intenses de passion et des disputes déchirantes, les amants se confrontent à leurs doutes et à leurs erreurs passées. Leur relation est empreinte d'une quête d'absolu, mais elle est aussi fragile, vulnérable aux blessures du passé et aux attentes irréalistes. La narration, empreinte de mélancolie, laisse planer la question de savoir si leur amour pourra survivre ou s'ils sont destinés à se séparer à nouveau.

Daphné Tamage – Le retour de Saturne

Après avoir consulté un médecin, elle reçoit une prescription pour le moins insolite : un mois sans hommes. Apolline, qui a toujours été dépendante du regard et des relations avec les hommes, accepte ce défi et se retire dans le village de Conques, en Aveyron, où sa tante possède une maison en ruine. Ce cadre, marqué par l'abbaye et un environnement mystique, devient le décor de sa quête de sens. Apolline y rencontre Frère Charles, un moine, et d'autres personnages singuliers, tout en entreprenant une introspection sur ses relations passées. À travers une ligne du temps, elle revisite les hommes qui ont marqué sa vie, de son premier amour à des figures plus ambiguës comme l'écrivain américain Henry Miller.

