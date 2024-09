Antoine Gallimard (Madrigall) rachète Christian Bourgois Editeur

La maison d’édition créée par Christian Bourgois en 1966, indépendante à partir de 1992 et reprise en 2019 par la société Premier Investissement dirigée par Olivier Mitterrand, sera désormais présidée par Antoine Gallimard et intégrée à son groupe d’édition familial.

La direction littéraire continuera d’en être assurée par Valentine Gay pour Globe et par Jean Mattern pour Christian Bourgois Éditeur.

Christian Bourgois Éditeur, spécialisé dans la littérature étrangère, est notamment l’éditeur français des œuvres de JRR Tolkien (Le Seigneur des anneaux, publié pour la première fois en français en 1972), Fernando Pessoa, Richard Brautigan, Toni Morrison (prix Nobel de littérature 1993) et António Lobo Antunes.

Toujours guidé par ses seules préférences littéraires et esthétiques, Christian Bourgois avait une très haute idée de la valeur culturelle d’un fonds éditorial. « Mon catalogue, c’est ma vie », avait-il l’habitude de dire.

Ainsi, en près de soixante ans d’édition et jusqu’à aujourd’hui, Christian Bourgois Éditeur a composé un catalogue remarquable de quelque 4 500 titres et 1 200 auteurs, parmi lesquels, outre ceux déjà cités, figurent Ernst Jünger, Georges Perec, Jean-Christophe Bailly, William Burroughs, Allen Ginsberg, Witold Gombrowicz, Susan Sontag, John Fante, Salman Rushdie (Les Versets sataniques, 1988), Jim Morrison, Hanif Kureishi, Peter Handke (prix Nobel de littérature 2019), César Aira, Jon Fosse (prix Nobel de littérature 2023), Peter Stamm, et Jón Kalman Stefánsson…

Créées en 2013 par Valentine Gay et reprises en 2021 pour devenir une filiale de Christian Bourgois, les Editions Globe poursuivent une politique de découvertes, notamment en narrative non-fiction.

Déjà diffusés et distribués par le groupe Madrigall (CDE/Sodis), Christian Bourgois Editeur et sa filiale Globe renforceront, par la diversité et l’excellence de leur catalogue, la présence du groupe Madrigall sur le secteur de la littérature étrangère et française.

Antoine Gallimard affirme : « Je suis très heureux d’accueillir dans notre groupe cette magnifique maison d’édition et ses auteurs de tous horizons. J’entretenais des rapports de grande amitié avec Christian Bourgois. Lui qui n’avait pas une connaissance particulière des langues étrangères avait su développer un formidable instinct pour repérer les meilleurs textes. Je connaissais son goût sûr pour le patrimoine et la recherche littéraires et sa sincère admiration pour ce que Gaston Gallimard avait fait de la NRF, notamment avec la collection Du Monde entier. »

Et d'ajouter : « Ce rachat consacre le grand engagement de nos maisons, auprès des traducteurs, en faveur de la diffusion de la littérature étrangère – ces « littératures autres » comme Christian aimait les désigner. Il s’agit plus que jamais d’incarner et de défendre ce cosmopolitisme contemporain hérité de nos aînés. Je sais gré à Olivier Mitterrand, après Dominique Bourgois, d’avoir permis d’ouvrir cette nouvelle page de l’histoire d’une très belle maison d’édition, qui a vu son chiffre d’affaires plus que doubler en cinq ans. »

De son côté, Olivier Mitterrand déclare : « C’est un grand plaisir de confier l’avenir de Christian Bourgois et de Globe à Antoine Gallimard et à son groupe tout à fait prééminent dans le paysage de l’édition française. Déjà, nos collaborations étaient notables »

Et de conclure : « En près de six années, grâce au travail d’une équipe remarquablement efficace et soudée, nous avons consolidé la situation financière de Christian Bourgois, presque triplé son chiffre d’affaires, et apporté, en complémentarité, la littérature essentiellement de non-fiction des éditions Globe. Nous remettons ces deux maisons en les meilleures mains qui soient, et sommes ainsi assurés qu’elles poursuivront leur beau parcours dans le domaine si noble de la littérature. »

Crédits photo : Antoine Gallimard - ActuaLitté, CC BY SA 2.0