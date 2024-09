Amazon, livres, lectures : Françoise Nyssen reçue par le Pape François

« Je préfère mille fois l’avoir rencontré librement et intimement, plutôt que dans un cadre protocolaire, comme ministre, où j’aurais dû rester derrière le président », a notamment confié celle qui participa au premier gouvernement mené par Édouard Philippe.

Pour ce voyage, elle était acompagnée de Vincent Montagne, Président du SNE et du groupe Média-Participations, et de sa femme Alix, Présidente de la Fondation Aide à l'Église en détresse depuis 2021. C'est I-Média, l'agence de presse « spécialiste du Vatican », rattachée à Média-Participation, qui nous narre, entre autres, ce périple livresque et spirituel.

Précédemment, Françoise Nyssen avait découvert « avec surprise et plaisir » la lettre du pape, publiée le 4 août dernier, sur l'importance de la littérature dans l'éducation. Un texte initialement conçu pour éveiller les séminaristes aux humanités, au-delà de la philosophie et de la théologie, qui s'est finalement avérée pertinente pour un public plus étendu.

Le souverain pontife y souligne l'importance de la lecture comme fondamentale pour la foi et la maturité personnelle, en opposant ses bénéfices intellectuels et spirituels à l'appauvrissement causé par les écrans et les médias modernes. Il défend l'intégration de la littérature dans la formation ecclésiastique, partagé ses propres expériences d'enseignement et exprimé ses préférences pour les œuvres tragiques qui résonnent avec les luttes humaines. Enfin, il encourage une approche personnelle et flexible dans le choix des lectures.

De beaux cadeaux

L'ex-ministre est formelle : « La voix du pape porte dans le milieu littéraire et intellectuel français », malgré le « manque de transcendance » que présente la culture laïque. « Moi-même je ne suis pas baptisée, mais en sortant, j’ai promis au pape que je prierai pour lui », raconte-t-elle encore.

L'ancienne dirigeante des éditions Actes Sud était accompagnée d'un sac contenant des livres publiés par la maison fondée par son père Hubert Nyssen, parmi lesquels figurait l'essai d’un certain Edgar Morin, La Fraternité, pourquoi ?. Le penseur devenu sorte de « saint » laïc, et qui porte un point de vue « d'incroyant radical »... Mais pas seulement : « Je lui ai notamment offert les livres de Sébastien Lapaque, qui est très croyant, ainsi que des livres de Muriel Barbery, Laurent Gaudé, Jérôme Ferrari… Il a été très touché aussi par les poèmes de Mahmoud Darwich », décrit Françoise Nyssen, et d'ajouter : « On sent qu’il aime ça, qu’il a vraiment la passion de la littérature. »

Cette dernière a pu échanger avec le souverain pontife durant 45 minutes, partageant également des moments personnels, notamment la mémoire de son fils Antoine, qui s'est suicidé en 2012 à l'âge de 18 ans. Elle a offert au pape un dessin de son fils, accompagné de ses derniers mots.

« Quelle chance nous avons d’avoir un tel homme, et quelle désolation de voir que les hommes politiques ne peuvent pas tenir une parole sur la durée », a encore affirmé l'éditrice, continuant que « le drame de la vie ministérielle, c’est quand des conseillers-fenêtres, censées rapporter les échos de la vie du monde, deviennent des courtisans-miroirs ». Plus généralement, elle se lamente de la brièveté de la politique contemporaine, contrastant avec ce qu'elle perçoit comme la constance que permet la charge de pape.

Le Pape et Amazon

Elle trouve la capacité du pape à s'engager avec des personnalités de tous horizons sans contraintes politiques particulièrement notables, comme en témoigne sa récente audience avec Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon. Elle espère « qu’il a pu lui parler des dangers de la sur-concentration » dans la commercialisation des livres.

L'ex-ministre a par ailleurs souligné l'intérêt continu du pape pour des sujets qui lui sont chers, tels que l'écologie, thème qu’elle a elle-même promu en France en éditant des auteurs comme Pierre Rabhi ou Cyril Dion. Elle espère que le pontife publie prochainement un document sur l'éducation, bien qu’il lui ait confié préparer un écrit sur l'histoire.

Son ouvrage, Sois heureux ! - Le bonheur est possible, dès maintenant (trad. Samuel Sfez et Libreria Editrice Vaticana) a été publié en 2023 chez Philippe Rey, quand sa Bulle du Jubilé 2025, L'espérance ne déçoit pas - Spes non confundit, a été éditée par les éditions du Cerf.

Elle souhaite à présent, non sans humour, participer à un voyage apostolique à bord de l'avion papal : « Je voudrais bien tout faire pour être acceptée… Par exemple, je fais très bien la cuisine ! », conclut-elle avec un beau rire. Un des événements les plus significatifs de sa vie, en tout cas, assure-t-elle.

