House of the Dragon : déçu, G.R.R. Martin met HBO à Feu et Sang

Diffusée depuis le 17 juin dernier en France sur la plateforme Max, la deuxième saison de la série House of the Dragon a réuni les foules, et notamment les audiences que Game of Thrones avait passionnées. D'ailleurs, signe que le succès a satisfait HBO, deux nouvelles saisons ont été confirmées, pour un total de quatre, a assuré Ryan Condal, co-créateur et superviseur de la série.

Le scénario de la troisième saison est en chantier, et le projet devrait entrer en production « début 2025 ». A priori, cette nouvelle livraison devrait aussi comporter 8 épisodes, tout comme la saison 2.

Cette série est inspirée d'un récit en deux tomes de George R.R. Martin, intitulé Feu et Sang (trad. Patrick Marcel, Pygmalion, 2018 et 2019), et l'auteur est lui-même crédité comme co-créateur de House of the Dragon, sans avoir directement participé à l'écriture du scénario.

Ainsi, partie prenante mais pas vraiment, l'écrivain américain s'est-il autorisé un petit commentaire, avec un article publié sur son site personnel, Not A Blog. Dès le 30 août, il annonçait la couleur dans le fil d'un texte consacré à un tout autre sujet : « J'appréhende encore d'autres articles que je dois écrire, notamment sur tout ce qui a mal tourné dans House of the Dragon... Mais je dois aussi m'y coller, et je le ferai », promettait-il.

Horrible dilemme

Le 4 septembre, Martin honore sa promesse, en publiant un article intitulé « Beware the Butterflies » (« Attention aux papillons »), une référence au fameux « effet papillon », ou quand un petit changement finit par avoir d'importantes conséquences. Attention, des informations concernant l'intrigue de la série House of the Dragon et le livre Feu et Sang vont suivre dans cet article.

Ainsi, Martin revient sur les premiers épisodes de la saison 2, « Fils pour fils » et « Rhaenyra la Cruelle ». S'il considère ceux-ci « bien écrits, bien réalisés, magnifiquement interprétés », il ne se prive pas de donner son avis sur un débat qui agite les fans de Feu et Sang et de la série qui l'adapte.

En effet, les scénaristes de House of the Dragon se sont permis quelques changements : dans le roman, le roi Aegon II Targaryen et la reine Helaena Targaryen ont trois enfants, les jumeaux Jaehaerys et Jaehaera, mais aussi leur petit frère, Maelor. Quand deux mercenaires, appelés Fromage et Sang, sont recrutés pour causer du tort au roi et à la reine, ils s'en prennent logiquement à leurs descendants.

Dans Feu et Sang, Helaena Targaryen doit choisir lequel de ses enfants devra mourir assassiné par les deux mercenaires, et désigne Maelor, le plus jeune : Fromage et Sang, cruels, tuent alors Jaehaerys, condamnant en plus Maelor à vivre en sachant qu'il a été sacrifié par sa propre mère. House of the Dragon a simplifié le dilemme, puisque seuls les jumeaux sont présents à l'écran. Helaena propose un butin aux deux mercenaires, qui refusent et assassinent Jaehaerys.

Un article autocensuré

Sur son blog, Martin rappelle qu'« il n'y a pas de Maelor dans House of the Dragon » et déplore le fait que Fromage et Sang apparaissent moins cruels dans la série que dans son livre. « De mon point de vue, le dilemme représentait l'aspect le plus puissant de la séquence, le plus sombre, le plus viscéral. J'ai détesté perdre cet aspect. Et, d'après les commentaires publiés en ligne, la plupart des fans semblent de mon avis », écrit-il.

Selon lui, Ryan Condal, superviseur de la série, lui avait fait part de ce changement, et Martin l'avait accepté, après avoir opposé un peu de résistance. Engager un acteur en bas âge pour interpréter Maelor alourdissait un peu plus un budget déjà très élevé, et tourner avec de jeunes enfants présente de nombreuses difficultés.

« Par ailleurs, Ryan m'a assuré qu'on ne perdait pas le Prince Maelor, mais qu'il était simplement décalé. La reine Helaena pouvait toujours lui donner naissance lors de la saison 3. » Une option ensuite balayée, comme le révèle Martin dans son texte : Maelor n'apparaitra pas dans la série, ce qui signifie aussi la disparition d'une autre scène particulièrement choquante, impliquant une foule en colère... Pour l'auteur de Feu et Sang, cette absence est dommageable, y compris pour l'évolution du personnage de Helaena.

Pour découvrir les explications de Martin en intégralité, l'article est accessible à cette adresse. Il n'est plus en ligne sur le site de Martin, puisqu'il a disparu quelques heures après sa publication...

Une autocensure qui n'a pas empêché HBO de répondre officiellement aux remarques, par la voix d'un porte-parole, rapporte Variety. « D'une manière générale, lorsqu'il adapte un livre à l'écran, avec son propre format et ses propres limites, le superviseur d'une série doit faire des choix difficiles concernant les personnages et les histoires que le public suivra. Nous pensons que Ryan Condal et son équipe ont fait un travail extraordinaire et que les millions de fans que la série a accumulés au cours des deux premières saisons continueront à l'apprécier. »

Photographie : George R.R. Martin, en 2016 (Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0)