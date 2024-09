Netflix annonce une nouvelle série Twilight, sans Robert Pattinson...

Stephenie Meyer, l'auteure de la série, avait partagé son manuscrit inachevé de Midnight Sun avec Robert Pattinson lors du tournage du film Twilight en 2008, ce qui aurait eu une influence notable sur sa performance. L'autrice produit d'ailleurs la série animée avec Meghan Hibbett pour leur société Fickle Fish Films.

Sinead Daly, connue pour son travail sur Tell Me Lies, est chargée de l'écriture et de la production exécutive de cette adaptation. Elle a également collaboré à d'autres projets télévisuels tels que The Walking Dead: World Beyond, Raised by Wolves et The Get Down.

La préparation de la série Twilight chez Lionsgate dure depuis plus d'un an et demi, mais jusqu'à présent, aucun scénariste ni scénario n'avait été officiellement annoncé. Au risque de décevoir les fans de la première heure, Robert Pattinson et Kristen Stewart, les deux vede ttes des films originaux, ne seront donc pas de la partie.

Le retour d'une saga générationnelle

La saga Twilight, écrite par Stephenie Meyer, est une série de romans fantastiques qui a connu un succès mondial. L’histoire suit Bella Swan, une adolescente qui déménage à Forks, une petite ville de l’État de Washington, où elle rencontre Edward Cullen, un vampire centenaire sous une apparence de jeune homme.

Leur amour, complexe et interdit, est au cœur de l’intrigue qui explore les thèmes de l'histoire d'amour impossible, du danger et de la lutte contre la nature vampirique d’Edward. La série introduit également d'autres créatures fantastiques, telles que les loups-garous comme Jacob Black, ami de Bella, qui se retrouve pris dans un triangle amoureux.

Le premier livre, Fascination, est paru en 2005, suivi de Tentation, Hésitation, et Révélation, tous publiés chez Hachette Jeunesse, dans une traduction de Luc Rigoureau. La saga a rapidement grimpé dans les classements de ventes, attirant un public adolescent, mais aussi des jeunes — ou moins jeunes — adultes fascinés par son mélange de fantastique et de romance.

Paru en 2020, Midnight Sun, présenté comme un tome 5, raconte l'histoire de Fascination du point de vue d'Edward Cullen. Et présente sa rencontre avec Bella comme l'expérience la plus intrigante et la plus troublante de sa longue vie de vampire. L'ouvrage se serait vendu à plus d'un million d'exemplaires dans sa première semaine. Il comptabilise près de 150.000 ventes en France (poche et grand format compris, source : Edistat). Juste après sa sortie, Stephenie Meyer annonçait deux autres livres Twilight à paraître.

Des chiffres vertigineux

Au total, les quatre tomes se sont vendus à plus de 160 millions d'exemplaires dans le monde, traduits dans une cinquantaine de langues. Ce succès phénoménal a fait de Stephenie Meyer une figure incontournable de la littérature jeunesse au début des années 2000.

L’adaptation cinématographique de la série a débuté en 2008 avec Twilight: Chapitre 1 - Fascination, réalisé par Catherine Hardwicke, et mettant en vedette Kristen Stewart dans le rôle de Bella et Robert Pattinson dans celui d’Edward. Le film a connu un immense succès, rapportant plus de 400 millions $ au box-office mondial. Cet engouement a poussé les producteurs à adapter l'ensemble de la série en cinq films, avec le dernier tome divisé en deux parties.

Le succès des films Twilight a largement contribué à la popularité des acteurs principaux, propulsant Kristen Stewart et Robert Pattinson au rang de stars internationales. La franchise cinématographique a, à ce jour, engrangé près de 3,3 milliards $ au box-office mondial. Ce succès a également été renforcé par un large merchandising, avec des produits dérivés allant des vêtements aux accessoires, en passant par les bandes originales des films, qui ont elles-mêmes été des succès commerciaux.

Crédits image : image du film Twilight - chapitre 5 : Révélation (2e partie) © Summit Entertainment