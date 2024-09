L'Éléphant lance Puzzle, la revue qui découpe l'actualité

À travers ses dossiers thématiques, Puzzle souhaite réintroduire la réflexion au cœur du traitement de l'actualité. Chaque numéro traite d'un sujet de manière transversale, abordant des problématiques sociales, politiques et environnementales. Puzzle prend le temps de décomposer l’information et de la rendre accessible sous différentes formes : reportages, chroniques, enquêtes ou interviews.

À travers ses pages, la revue propose aux lecteurs d’assembler eux-mêmes les pièces de l’actualité pour comprendre la complexité du monde contemporain. Grâce à des comparaisons, des ancrages historiques et des croisements disciplinaires, Puzzle cherche à donner du recul sur l'actualité, à l'approfondir pour mieux contextualiser le débat. L'objectif est d'analyser les faits, non de les commenter, en offrant une approche de fond plutôt que de simples réactions.

La campagne Ulule est destinée à financer la production et l’impression des premiers numéros. Le projet propose plusieurs paliers de soutien, chacun offrant des contreparties variées, allant du premier numéro offert jusqu'à l'abonnement annuel en passant par des éditions spéciales couplées à des abonnements à L'Éléphant.

50 % des fonds récoltés couvriront la rémunération des rédacteurs, illustrateurs, maquettistes, et la direction artistique de la revue. 35 % sera dédiée aux frais de fabrication, qui incluent les coûts de papier, d'impression, de stockage, de transport et de rémunération du réseau. Enfin, les derniers 15 % serviront à promouvoir la revue via les relations presse, les réseaux sociaux, et à la mise en avant des points de vente.

Puzzle : un premier sommaire

Parmi les sujets abordés par la revue, Puzzle a déjà dévoilé quelques sujets abordés. Dans le premier sommaire on retrouve entre autres un entretien exclusif avec Thomas Gomart, directeur de l'IFRI (Institut français des relations internationales), sur les enjeux géopolitiques autour des zones stratégiques pouvant potentiellement déstabiliser l'ordre mondial tels que le delta de Taïwan (face aux ambitions expansionnistes et à l'agressivité de la Chine), le détroit d'Ormuz (ce couloir essentiel pour le transport d'une large part du pétrole mondial sous la menace), et le Bosphore (voix cruciale pour les exportations agricoles russes et ukrainiennes).

Mais aussi l'actu par les cartes, une des rubriques de Puzzle, avec pour commencer le Royaume-Uni et son nouveau gouvernement dont l'une des priorités concerne le logement. Ce secteur, délaissé par les instances publiques et privées depuis plusieurs décennies, ne parvient pas à répondre aux besoins croissants, et la dégradation du parc immobilier l'amène parfois à des conditions proches de l'insalubrité.

Parmi les premiers dossiers, les lecteurs pourront retrouver un zoom sur l'adoption internationale. En effet, le nombre d'enfants adoptés à l'étranger a atteint un plancher historique après une chute vertigineuse en dix ans. Cette baisse est largement due aux avancées en matière de protection internationale des droits de l'enfant. À l'instar de l'international, l'adoption d'enfants nés en France est en net recul ; cette diminution est liée au nombre décroissant d'enfants concernés et à une préférence accrue des services sociaux pour des solutions temporaires plutôt que définitives.

Enfin, l'actu en infographie avec un focus sur les dépenses publiques en France. Dans le cadre des débats sur le budget de la France, Puzzle proposera un éclairage sur les principaux postes de dépenses du pays, avec une comparaison des priorités budgétaires d'autres grandes nations (Allemagne, Royaume-Uni, Italie, États-Unis, Chine, Japon).

Crédits image : Puzzle, Ulule