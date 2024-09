Les Petites Fugues reviennent en novembre 2024

La programmation mettra en lumière des voix d'auteurs et d'autrices singuliers, issues d'univers variés comme la photographie, le journalisme, les arts plastiques ou le roman graphique, offrant ainsi une opportunité de découvrir le travail d'écriture et le monde de l'édition créative.

Les 13 invités sont : Sébastien Berlendis, Rémi David, Jérémie Gindre, Lola Gruber, Léo Henry, Perrine Le Querrec, Sylvain Levey, Émilienne Malfatto, Eugène, Justine Niogret, Isabelle Pandazopoulos, Zinaïda Polimenova et Julie Rey.

Qu’il s’agisse d’une librairie, d’une ferme, d’un centre d’art, d’une maison d’arrêt, d’une bibliothèque ou même d’un hôpital, en milieu rural ou urbain, le principe fondateur du festival demeure inchangé : permettre aux lecteurs, où qu’ils soient, de rencontrer un écrivain.

Une édition toute en sobriété

Face à l’impératif de décroissance auquel sont confrontées de nombreuses structures, Les Petites Fugues adoptent un format renouvelé : des rencontres organisées en duo ou en trio, impliquant une médiathèque et un établissement scolaire, une librairie, une structure culturelle ou sociale. Le festival cherche ainsi à favoriser les échanges intergénérationnels et « hors les murs », tout en conservant l’esprit inventif et fédérateur qui le caractérise depuis ses débuts.

Parmi les nouveaux partenaires accueillants figurent notamment Sciences Po Dijon, orienté vers les littératures d’Europe de l’Est, une maison partagée « âges et vie », plusieurs EHPAD, ainsi que la librairie L’Interstice à Besançon. Une dizaine de rencontres avec des publics éloignés de l’offre culturelle sont également prévues, notamment en maison d’arrêt, dans des bibliothèques hospitalières et au sein d’une association d’alternative à la psychiatrie.

La programmation mettra en avant des « petites formes » artistiques, associant différentes disciplines et impliquant les publics dans la création. Parmi les temps forts, on retrouvera une rencontre animée par des lycéens dans une chapelle à Pontarlier, des lectures à voix haute par des jeunes du lycée professionnel de Lons-le-Saunier sur la scène de l’Atelier de l’Exil, ou encore une performance associant la nouvelle médiathèque de Scey-sur-Saône et l’école de musique départementale.

La clôture du festival se fera par une déambulation littéraire au Fonds régional d’art contemporain, en compagnie d’élèves-comédiens, offrant ainsi un final artistique et collaboratif.

L'ensemble de la programmation détaillée est à venir sur le site internet de l'événement.