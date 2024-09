La condamnation d'Internet Archive confirmée en appel

« Internet Archive attend de cette cour qu'elle autorise la copie et la distribution d'œuvres protégées par le copyright sans la permission des éditeurs ni des auteurs. Une telle décision ouvrirait la voie à une reproduction de masse, laquelle priverait les créateurs d'une compensation et limiterait les moyens de production de nouvelles œuvres. »

Ainsi la cour d'appel des États-Unis pour le deuxième circuit conclut-elle sa décision, rendue ce 4 septembre. Elle confirme la peine prononcée en mars 2023 à l'égard d'Internet Archive, plateforme qui numérise et met en ligne des enregistrements, vidéos, jeux vidéo, mais aussi des documents imprimés, entrés dans le domaine public ou non.

Bibliothèque d'internet

Créée en 1996 par Brewster Kahle et Bruce Gilliat, l'organisation à but non lucratif Internet Archive avait à l'origine pour mission l'enregistrement de chaque page internet publique. Un objectif aujourd'hui incarné par Wayback Machine, qui permet de « remonter le web » pour retrouver des sites modifiés ou supprimés au fil du temps.

C'est au début des années 2000 qu'IA prend une autre dimension, en s'imposant comme un réservoir d'œuvres et de contenus du domaine public, des textes aux enregistrements musicaux. Bientôt, le site abrite aussi des éléments dont la protection juridique est plus floue, comme des prospectus et autres publicités.

Aujourd'hui, la plateforme revendique 42 millions de références, réparties entre les textes, les enregistrements audio et vidéo, les images et les logiciels, notamment des jeux vidéo.

Les éditeurs au créneau

La plainte initiale remonte à 2020, portée par quatre grands groupes éditoriaux américains — Hachette, HarperCollins, John Wiley & Sons et Penguin Random House — lesquels reprochaient à Internet Archive la mise à disposition, sur un modèle de « prêt numérique contrôlé », de milliers de titres scannés et mis en ligne.

Ces ouvrages provenaient des collections de bibliothèques partenaires de la plateforme et pouvaient être empruntés au format numérique par les internautes, à raison d'un exemplaire à la fois. Au moment de la pandémie de Covid-19, Internet Archive avait temporairement levé cette restriction d'un exemplaire pour un usager à la fois, provoquant le courroux des éditeurs.

À LIRE - Devant les juges, Internet Archive défend sa bibliothèque

Les quatre groupes à l'origine de la plainte avaient concentré leur action sur 127 titres, assurant que leur diffusion par Internet Archive portait atteinte aux ventes des ouvrages concernés, d'une part, mais aussi à l'écosystème du prêt numérique en bibliothèque, d'autre part. En effet, les plaignants, soutenus par l'Association des éditeurs américains, rappelaient l'existence d'un marché de licences de prêt, cédées aux bibliothèques publiques à des tarifs jugés prohibitifs par les principales intéressées.

Le fair use écarté

Dans sa décision, la cour d'appel des États-Unis pour le deuxième circuit a écarté un à un les arguments avancés par Internet Archive pour justifier sa mise à disposition des ouvrages. Le principal d'entre eux n'était autre que le fair use, notion du droit américain qui autorise le contournement du copyright sous certaines conditions, strictement vérifiées par la justice.

Plusieurs facteurs permettant de valider l'usage du fair use ont été passés en revue par la cour d'appel, qui a notamment souligné que les versions numérisées des œuvres mises en ligne par Internet Archive n'étaient pas foncièrement différentes de celles proposées à la vente par les maisons d'édition. Autrement dit, elles risquaient de se substituer, purement et simplement, aux livres numériques commercialisés.

La cour est même allée plus loin, en affirmant qu'Internet Archive, par la mise à disposition des œuvres dans leur intégralité, a cherché « à supplanter les œuvres originales ». Ainsi, « IA offre en effet le même produit que les éditeurs — les œuvres en intégralité — mais à un coût nul, pour les consommateurs comme pour les bibliothèques ».

Rendez-vous devant la Cour suprême ?

Ce nouveau revers pour Internet Archive laisse l'ONG devant deux possibilités : régler les dommages et intérêts réclamés par les éditeurs, dont le montant doit encore être déterminé, et contrôler plus strictement les documents scannés et mis en ligne par ses soins, s'assurer de l'accord des ayants droit, et en restreindre l'accès.

L'organisation pourrait aussi s'obstiner et se tourner vers la Cour suprême des États-Unis, ultime juridiction, pour qu'elle se prononce sur le Copyright Act et son interprétation dans ce cas de figure. Mais les signaux envoyés par la justice américaine ne penchent pas vraiment en sa faveur, pour le moment, avec des décisions assez tranchées.

Pour l'instant, l'ONG s'est simplement dite « déçue », par la voix de son directeur des services Chris Freeland, dans un communiqué. « Nous examinons la décision de la cour et continuerons de défendre les droits des bibliothèques de posséder, prêter et conserver des livres », précise le message.

À LIRE - La plateforme Internet Archive visée par plusieurs attaques informatiques

Du côté de l'Association des éditeurs américains, la satisfaction s'exprime pleinement. « La décision rendue aujourd'hui en appel confirme le droit des auteurs et des éditeurs de concéder des licences et d'être rémunérés pour leurs livres et autres créations, et nous rappelle sans ambiguïté que la contrefaçon est à la fois coûteuse et contraire à l'intérêt public », souligne Maria A. Pallante, la présidente de l'organisation.

Même si elle ne se tourne pas vers la Cour suprême, l'organisation Internet Archive n'en a pas fini avec la justice : elle est citée dans une autre procédure, pour des faits plus ou moins similaires, mais cette fois ouverte par des majors musicaux, dont Universal Music Group, Sony Music Entertainment ou encore Capitol. Ces derniers lui reprochent la mise en ligne de titres numérisés à partir de 78 tours, sans autorisation des ayants droit.

La décision de la cour d'appel des États-Unis pour le deuxième circuit est accessible en intégralité ci-dessous.

Photographie : illustration, Kristina Alexanderson, CC BY-NC-ND 2.0

DOSSIER - Procès Internet Archive : l'édition contre le prêt numérique contrôlé