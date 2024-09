France, Québec, Espagne : 3 lauréats pour une résidence transnationale

Pour l’édition 2025, le jury a sélectionné trois jeunes artistes : Marta Cartu, Cole Degenstein et Pauline Lecerf. Ces auteurs et autrices explorent la narration graphique à travers des pratiques transdisciplinaires, mêlant formats traditionnels et installations novatrices. Leurs œuvres s’attachent à capturer des récits singuliers et créatifs sur notre monde contemporain.

La résidence se déroulera du 20 janvier au 25 avril 2025. Les artistes séjourneront successivement dans trois lieux emblématiques : la Maison des auteurs à Angoulême (du 20 janvier au 20 février), l’Azkuna Zentroa à Bilbao (du 20 février au 23-24 mars), et la Maison de la littérature de Québec (du 24 mars au 25 avril).

Chaque étape coïncidera avec un festival majeur : le Festival international de la bande dessinée, à Angoulême, le Gutun Zuria - Festival Internacional de las letras, à Bilbao, et le Festival Québec BD. Ces événements seront l'occasion pour les lauréats de tisser des liens professionnels, de rencontrer leur public et de s’imprégner des environnements culturels de chaque ville.

Trois jeunes talents

Cole Degenstein, originaire des Prairies canadiennes et installé à Montréal, est un artiste multidisciplinaire. Sa pratique, centrée sur la bande dessinée, l’illustration et la poésie, explore la vie domestique, l’histoire homosexuelle et l’expérience rurale, toujours empreinte d’une tendre sensibilité. Actif dans la communauté canadienne des zines et de la bande dessinée, il a publié de nombreux travaux et organisé des anthologies et expositions collectives. Son roman graphique 10-10 to the Wind a remporté le prix Cartoonist Studio du Center for Cartoon Studies en 2024.

Marta Cartú est une créatrice de bandes dessinées espagnole, également engagée dans l'éducation artistique et culturelle. Son premier album, Hola Siri (2021), a été suivi de diverses publications dans des revues autoéditées. Elle a participé à plusieurs expositions collectives notables, comme Constelación Gráfica au CCCB en 2022 et Cómic. Sueños e historias au Caixaforum. En parallèle, elle conçoit des activités éducatives pour des institutions culturelles renommées telles que le MNAC et le Born CCM à Barcelone.

Pauline Lecerf, installée à Bruxelles à l'atelier Meyboom, explore les frontières de la création, entre bande dessinée et projets documentaires transformés en performances, visites guidées ou encore pièces sonores. Sa première bande dessinée, TUT, histoires au-delà du langage (2024), propose une lecture critique et humoristique du monde moderne. Elle a aussi collaboré à des revues comme Mon Lapin quotidien et Nicole.

Trois lieux cultes de la BD

La Maison de la littérature, composante majeure de la Bibliothèque de Québec, est un espace consacré aux rencontres littéraires, aux expositions et aux résidences d’écrivains, avec une programmation riche et variée tout au long de l’année.

L’Azkuna Zentroa – Alhóndiga Bilbao, centre dédié à la société et à la culture contemporaine, se distingue par son engagement dans le dialogue interculturel. La Mediateka BBK, au cœur de ce projet, est un lieu de référence pour la création autour du roman graphique et de l'illustration, avec une collection de plus de 7000 bandes dessinées.

La Cité internationale de la bande dessinée et de l'image est un établissement public de coopération culturelle qui regroupe plusieurs structures dédiées au 9e art. Elle abrite ainsi le musée de la bande dessinée, une bibliothèque patrimoniale et de lecture publique, un centre de documentation, une résidence internationale d'artistes appelée La Maison des auteurs, un cinéma d’art et essai, une librairie et des espaces d'expositions.

