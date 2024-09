Batman Dark City - Bombe mentale (tome 4)

Avec Bombe mentale, Chip Zdarsky poursuit son exploration intense de la psyché de Batman, en poussant le Chevalier Noir dans des retranchements encore plus sombres et périlleux. Ce quatrième tome, publié par Urban Comics en juin dernier prolonge la confrontation mythique entre Batman et son ennemi juré, le Joker.

Après les événements dramatiques de Gotham War, Batman se retrouve isolé de la Batfamily, privé du soutien habituel de ses alliés. Cette situation devient le terreau fertile pour la montée en puissance de la personnalité de Zur-en-Arrh, un alter ego violent et impitoyable. Zdarsky joue habilement sur cette dualité, dépeignant un Batman en lutte contre ses propres démons intérieurs alors qu’une menace externe, le Joker, refait surface.

Ce nouvel affrontement prend une tournure plus psychologique, Zdarsky creusant davantage dans l’ambiguïté de leur relation amour-haine.

Le dessin, assuré principalement par Jorge Jimenez, est à la hauteur de l’ambiance oppressante du scénario. Jimenez, accompagné de talentueux artistes comme Giuseppe Camuncoli et Andrea Sorrentino, capture avec brio l’intensité des scènes d’action tout en insufflant une tension palpable dans les moments plus introspectifs. Le trait vif et précis, soutenu par une palette de couleurs sombres et saturées, traduit efficacement la descente aux enfers progressive du héros.

Si Zdarsky s’appuie sur les thématiques de la dualité et du chaos pour étoffer la mythologie de Batman, le récit peut sembler exigeant pour les lecteurs novices. Certains éléments du scénario, notamment l’apparition de Zur-en-Arrh ou les références à l’intrigue des trois Jokers, s’inscrivent dans la continuité des arcs narratifs précédents.

Cela peut dérouter ceux qui n’ont pas suivi ces développements. Néanmoins, le soin apporté à la construction narrative et le rythme soutenu de l’action permettent de maintenir l’intérêt, même pour un public moins familier avec les subtilités de l’univers de Batman.

Car avec Bombe mentale, Zdarsky signe un chapitre sombre et intense, à la fois visuellement et narrativement. Ce tome s’adresse principalement aux fans de longue date, qui apprécieront les nombreuses références et les évolutions du personnage.