Un opéra dont les personnages sont les écrivains collabos

Cette création a pour titre Voyage d’automne et sera présentée du 22 au 28 novembre à 20h, plus un spectacle matinal le 24 novembre à 15h. Elle retracera le voyage vers l’Allemagne nazie d’écrivains français invités en 1941 par Joseph Goebbels et la propagande nazie à Weimar, ville de Goethe, pour un Congrès rassemblant des intellectuels européens.

A ce voyage participent Pierre Drieu la Rochelle, Robert Brasillach, Marcel Jouhandeau, Jacques Chardonne, Ramon Fernandez, protagonistes de l’opéra, tous à degrés divers pro-fascistes et antisémites. Ces intellectuels français sont censés être séduits par le régime, pour ensuite diffuser ses idéaux totalitaires dans leur pays...

La responsabilité des artistes

C’est Bruno Mantovani, le compositeur de l'oeuvre qui, à la découverte du livre de l’historien François Dufay sur ce fait historique, Le Voyage d'automne: Octobre 1941, des écrivains français en Allemagne, a proposé à Christophe Ghristi, directeur du Capitole à Toulouse, de présenter une création mondiale d’opéra sur ce sujet. Dorian Astor, germaniste spécialiste de Friedrich Nietzsche, signe le livret.

Il explore la manière dont chacun, qu’il soit aveuglé, fasciné ou désespéré, confronte les grandes questions morales souvent traitées par l'opéra et le théâtre : le mal, le pacte faustien, le rôle et la responsabilité des artistes en temps de crise, la culpabilité, mais aussi le désir, l’espoir et la rédemption. Dorian Astor s'appuie sur une documentation historique étendue et diverses sources littéraires pour donner vie à des personnages profondément humains, évoquant la Commedia dell’arte dans leur tragique comique.

La mise en scène de Marie Lambert-Le Bihan, entendant éviter une reconstitution historique littérale, opte pour un décor sobre. Elle s'appuie sur un travail de lumière sophistiqué et une direction d'acteurs précise, créant ainsi un espace scénique où l’histoire universelle des conflits entre le bien et le mal est explorée d'une manière qui se veut poétique et intense.

L’incarnation et le jeu recherchés se rapprochent de la farce tragique, basée sur la spontanéité, la souplesse des corps et la lisibilité des affects : cet effort est soutenu par la qualité de diction et la légèreté de l’accompagnement orchestral. Puisqu’il s’agit d’écrivains, cette attention aux mots et à leur poids est essentielle. Le raffinement verbal de chacun appelle une grande qualité d’écoute des interprètes : n’est-ce pas justement ce que cet ouvrage nous rappelle ? Cette histoire nous rappelle la nécessité morale de regarder et d’écouter attentivement le monde, peuplé d’une humanité vulnérable, pour distinguer ce qui sépare le fracas des bavardages idéologiques d’une totalité harmonieuse. - Marie Lambert-Le Bihan, metteuse en scène

L’Opéra national du Capitole, à Toulouse.

La direction musicale est assurée par Pascal Rophé, et l'ensemble comprend une riche distribution, avec Pierre-Yves Pruvot, Stephan Genz, Emiliano Gonzalez Toro, Vincent Le Texier, Yann Beuron, Jean-Christophe Lanièce, William Shelton, Enguerrand De Hys, et Gabrielle Philiponet dans des rôles clés. L'Orchestre national du Capitole et le Chœur de l’Opéra national du Capitole, dirigés par Gabriel Bourgoin, complètent cette production.

Cette création sera aussi l’occasion de conférences et de rencontres au Théâtre du Capitole, notamment une conférence de l'écrivain, éditeur et journaliste Stéphane Barsacq, du 16 novembre : « Des écrivains très occupés. Panorama des écrivains pendant la collaboration », ou d'Aurélien Poidevin.

Bruno Mantovani a servi en tant que directeur du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris de 2010 à 2019 et a été producteur d'une émission hebdomadaire sur France Musique pendant la saison 2014/2015.

Ayant reçu sa formation au CNSM de Paris, où il a remporté cinq premiers prix et qu'il a dirigé jusqu'en 2019, Mantovani est un artiste aux multiples facettes : chef d’orchestre ayant dirigé des ensembles réputés tant en France qu'à l'international, et compositeur dont les œuvres ont connu un succès international dès 1995, jouées dans de grandes salles à travers le monde.

Il a été lauréat de plusieurs prix prestigieux, y compris les prix Hervé Dugardin et Georges Enesco, le Grand Prix de la Sacem, et la Victoire de la Musique du compositeur de l'année en 2009, en plus de nombreuses distinctions pour ses enregistrements discographiques. Reconnu pour ses contributions à la musique, il a été nommé Chevalier puis Officier dans l’Ordre des Arts et Lettres, Chevalier dans l’Ordre du Mérite, et Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur.

Élu à l’Académie des beaux-arts le 17 mai 2017, son travail explore souvent l’histoire de la musique occidentale, abordant des figures comme Bach, Gesualdo, Rameau, Schubert, Schumann, ainsi que des répertoires plus populaires tels que le jazz et les musiques orientales.

Crédits photo : Opéra national du Capitole