Chez René, au bazar littéraire : dix années de cave à entrée libre

Bienvenue Chez René. Les 21 et 22 septembre prochain, dans le cadre de la Quinzaine littéraire qui se déroulera dans les bibliothèques de Toulouse, « et ailleurs », la Cave poésie ouvre ses portes – et depuis plus de 50 ans, accueille les amoureuses et amoureux de littérature en ses murs.

Un petit mot des organisateurs :

Avec sa cave en forme de théâtre de poche, la Cave Po’ était le lieu idéal pour inventer le plus grand petit salon des éditeurs indépendants de la Région.

On a sorti nos plus beaux meubles pour vous présenter les livres autrement, sans oublier de profiter de la cave pour des lectures et des concerts. On s’est étendu dans la cour de l’école Sermet, celle de la Cinémathèque : plus d’une cinquantaine de maisons d’édition indépendantes de la Région (mais pas que…) se retrouvent chaque année.

Pour fêter ses dix ans, le Bazar va s’installer en face, dans la cour du CROUS. Il y aura toujours le mafé de Gisèle, Bernard au bar, des lectures dans la cave, des concerts au foyer, et même le retour d’une écrivaine publique de cartes postales, disparue depuis neuf ans.

Venez aussi rencontrer au fil du week-end nombre d’auteur·es, partager notre focus sur les éditions Un thé chez les fous ou assister à une table ronde sur la question de la revue littéraire.

Le programme est disponible ci-dessous, inutile de vous déplacer. En revanche, pour la manifestation, c’est préférable (au 71 rue du Taur, Toulouse, à ce titre).

Crédits photo © La Cave Po'