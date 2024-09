Le milliardaire Pierre-Edouard Stérin veut faire pousser des librairies

« Réinventer le modèle de librairie multi-activités via une offre culturelle au service des familles. » Rien que cela et le programme est à la hauteur. À travers la structure Fonds du Bien Commun, réunissant plusieurs entrepreneurs, et qu’il a montée, Pierre-Edouard Stérin souhaite « créer, via les librairies, des lieux de programmation culturelle familiale dans les petites et moyennes villes françaises dépourvues d’offre grâce à une diversification de produits et d’activités (petite restauration, animation culturelle, espace jeunesse, etc.) ».

Puits avec fonds

Depuis plusieurs années, le retour sur investissement de la société de capital-investissement Otium Capital, que PES dirige, affichait un délicieux 25 %. De quoi aboutir à ce que le Fonds du Bien Commun reçoive un milliard d’euros de son généreux donateur. Dédié à la philanthropie, ce collectif revendique d’avoir déjà soutenu plusieurs dizaines de projets caritatifs — y compris dans la culture.

Alors, à défaut d’Editis, PES s’intéresse à la librairie. Et la stratégie est déroulée sans hausser un sourcil : sous cinq ans, intégrer plus de 300 boutiques dans le réseau de librairies indépendantes qui sera constitué. Et dans la foulée, organiser quelque « 5000 événements culturels locaux » dans ces commerces.

Voilà deux mois, une fiche de poste a été diffusée pour recruter le porteur de ce projet. Autrement dit, celui qui construira « un réseau de librairies multi-activités rentables en proposant une vaste offre culturelle et commerciale en centre-ville ou dans des zones de rencontre ». Et les échanges avec une première librairie auraient commencé — laquelle servirait donc de laboratoire expérimental.

Tourner la bonne page

Le poste (un CDD de six mois ou contrat freelance) aboutirait à la direction de la structure « en cas de levée de fonds », promet l’annonce. Sachant que sur la période, il importera de trouver des lieux « d’implantation pour les ouvertures » ou pour relocaliser des points de vente. Et dans la foulée, recruter des établissements qui deviendront franchisés.

Le tout, bien entendu avec un sous-texte économique premier : « Rationaliser les coûts et assurer un reporting des indicateurs de performances pertinents. »

Tout profil sortant de grande école de commerce ou d’ingénieur est recherché — la connaissance du marché du livre n’est donc pas un critère essentiel. Une expérience commerciale de 7 années minimum est en revanche requise.

Généreux donateur ?

PES n’aurait donc que des qualités : comptant parmi les 100 plus grandes fortunes de France, propriétaire de Smartbox, il s’était distingué en manquant la marche lors du rachat de Marianne (propriété de Daniel Kretinsky). Mais n’a manifestement pas dit son dernier mot.

En juillet dernier, L’Humanité faisait état d’un projet au nom de code Périclès — homme d’État athénien (495-429) qui a laissé son nom dans l’Histoire pour sa longévité dans la démocratie athénienne plus que pour ses talents politiques.

Périclès, ce seraient donc 150 millions € destiné à promouvoir au cours des 10 prochaines années des « valeurs clés », selon la définition de l’intéressé. Ajoutons que Périclès est en réalité un acronyme pour Patriotes, Enracinés, Résistants, Identitaires, Chrétiens, Libéraux, Européens, Souverainistes. Là encore, tout un programme...

Le programme ? « [P]ermettre la victoire idéologique, électorale et politique » de notions comme la famille, tout en accordant une « place particulière du christianisme ». Et cela pour « servir et sauver la France ».

Bien entendu, il faudra pour ce faire triompher des maux qui rongent l’Hexagone – comprendre « socialisme, wokisme, islamisme, immigration » ou encore la « laïcité agressive ». Charlie Hebdo n’a qu’a bien se tenir.

En outre, Périclès a dans le viseur les municipales de 2026, pronostiquant une victoire du Rassemblement national : quelque 300 villes « à gagner absolument » seront identifiées et les ressources mises à disposition. Mais le RN n’est pas seul dans la course : Les Républicains de même que Reconquête, le parti d’Éric Zemmour font également partie des partenaires privilégiés.

Datant de l’automne 2023, le document qu’évoquait L’Humanité serait en réalité daté et les équipes de Périclès promettent qu’une communication interviendra sous peu. En attendant que le programme soit vendu dans les librairies du réseau ?

Crédits photo : Pierre-Edouard Sterin - OtiumCapital (CC BY SA 4.0)