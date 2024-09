Australie : l'industrie du livre face aux enjeux écologiques 

Pays de paradoxes s’il en est : voilà deux ans, le Premier ministre australien s’engageait sur une nouvelle stratégie en matière de gaz : diminuer l’exploitation et les forages, le projet était amplement salué. Mais dernièrement, Anthony Albanese a opéré un virage radical : « pleins gaz », indique France Info, qui fait état de la nouvelle politique en matière d’énergie fossile.

La neutralité carbone, espérée à l’horizon 2050, aura amplement le temps de se refaire une beauté : de nouvelles autorisations de forage ont été délivrées, avec la perspective de puiser dans le gaz une ressource bien au-delà de la date fatidique. La nouvelle, jusque dans son propre camp politique, a provoqué en mai dernier une véritable levée de boucliers — voire un mouvement de révolte.

D’ailleurs, ce même mois, l’Union européenne et l’Australie signait un partenariat pour les six prochains mois ; avec au menu des minerais critiques, de l’extraction, du raffinage, et ainsi de suite, pointait La tribune. Pas vraiment de quoi rassurer les défenseurs de la Grande Barrière de corail, qui subit un blanchissement de vaste ampleur, découlant de la hausse de la température de l’eau… 1 °C de plus, et le monde marin est dépeuplé…

Editeurs mobilisées

Entre septembre et octobre 2023, l’Australian Publishers Association a réalisé une enquête auprès de ses membres, recueillant les réponses de 27 éditeurs de divers secteurs, notamment le commerce, l’éducation et l’édition universitaire. Les résultats révèlent un engagement croissant en faveur du développement durable, plusieurs éditeurs prenant déjà des mesures importantes pour réduire leur impact environnemental.

Les résultats, disponibles (à consulter en fin d’article), indiquent que 56 % des répondants ont nommé une personne ou une équipe dédiée pour superviser les initiatives de développement durable au sein de leurs organisations. Plus d’un quart de ces éditeurs se fixent des objectifs de réduction de la consommation d’énergie, des déchets et de l’utilisation de plastique, tout en augmentant les efforts de recyclage.

Cependant, seuls 19 % calculent actuellement leurs émissions de carbone, ce qui met en évidence un domaine d’amélioration supplémentaire.

L’enquête a également examiné la durabilité de la production, de la distribution et du marketing des livres. 33 % des répondants ont déclaré utiliser du papier et du carton 100 % FSC ou recyclés pour l’impression des livres, tandis que 22 % supplémentaires utilisent ces matériaux pour le papier, mais pas le carton.

En réponse à ces conclusions, le groupe de travail sur le développement durable de l’APA a formulé cinq recommandations à l’intention des éditeurs. Ces dernières ont été mises en avant par le groupe de travail pour leur impact et leur faisabilité, et aideront à orienter les progrès de l’industrie au cours de l’année prochaine, avec des améliorations qui seront mesurées et rapportées :

1Désigner et doter de ressources adéquates un membre du personnel ou une équipe dans votre organisation pour être responsable de la durabilité. Donner à une personne le temps et les ressources nécessaires pour effectuer ce travail peut être le principal moteur du changement environnemental au sein d’une organisation.

2. Mettre en place un recyclage de bureau pour le papier, le verre, les plastiques mous et durs, le métal, les batteries et les déchets électroniques. Bien que cela soit la pratique de durabilité la plus largement adoptée, certaines lacunes subsistent. Enquêter sur la manière de recycler chacun de ces matériaux de bureau courants si ce n’est pas déjà fait.

3. S’engager à utiliser du papier et du carton 100 % certifiés FSC ou recycler pour l’impression des livres. Le papier étant un contributeur majeur à l’empreinte carbone de l’industrie, un engagement dans ce domaine peut avoir une influence significative sur l’impact environnemental global d’un éditeur.

4. Réduire ou éliminer l’utilisation de paillettes et de feuilles d’aluminium dans l’impression des livres. Supprimer ou réduire ces ornements de couverture améliorera la capacité à recycler les livres et minimisera l’utilisation de microplastiques nocifs, tels que ceux présents dans les paillettes.

5. Ne fournir des copies d’épreuves imprimées et des supports de point de vente aux libraires que sur commande spécifique. Cela réduira considérablement la quantité de matériel imprimé devant être recyclée — souvent inutilisée — par les libraires.

Kathy Bail, PDG de UNSW Press et présidente du groupe de travail sur le développement durable, a souligné l’importance de la participation des éditeurs : « Il est important que les éditeurs prennent des mesures. Avec ces recommandations, chaque éditeur peut identifier des victoires faciles à obtenir. Par exemple, nous savons que nommer une personne ou une équipe dans votre organisation pour s’occuper de la durabilité peut être un puissant moteur de changement positif. »

Et d’ajouter : « Tous les éditeurs ayant répondu à notre enquête pensent qu’il y a de nombreux domaines où nous pouvons partager nos expériences et améliorer nos pratiques. Mettons-nous au travail et contribuons activement à un effort mondial pour rendre nos livres plus respectueux de l’environnement. »

