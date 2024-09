Les éditeurs du monde entier invités à oeuvrer pour un “avenir durable

D'ici la fin de l'année 2024, l'IPA souhaite célébrer 1000 nouvelles actions mises en lumière sur son tableau de bord des Objectifs de développement durable (ODD). Chaque action représentera une initiative, un projet, une campagne ou un rapport significatif, démontrant précisément comment le secteur de l'édition contribue à la création d'un monde plus durable, équitable et prospère pour tous.

La campagne 1000 actions est conçue pour inspirer et mobiliser le secteur de l'édition ainsi que les individus, afin qu'ils prennent des mesures concrètes pour atteindre les objectifs de développement durable. Turning the Page soutient la campagne des Nations Unies 1 million d'actions pour notre avenir commun.

Karine Pansa, présidente de l'IPA, a déclaré : « Nous devons accélérer nos efforts pour atteindre les objectifs de développement durable, et l'édition peut jouer un rôle clé. Je sais que les éditeurs du monde entier prennent des initiatives, grandes et petites, pour faire la différence. Nous encourageons tous les éditeurs à partager leurs actions et à inciter d'autres à s'engager. »

Mary Glenn, responsable des publications de l'ONU, a ajouté : « De même que l'ONU se prépare pour le Sommet du futur en septembre, tous nos efforts sont concentrés sur la réalisation des ODD d'ici 2030. Le soutien du secteur de l'édition à la campagne 1 million d'actions pour notre avenir commun arrive à un moment crucial et illustre que ce n'est qu'ensemble que nous pourrons créer un avenir meilleur. »

ActNow est la campagne des Nations Unies visant à inciter les gens à agir en faveur des objectifs de développement durable. « Acceptons les possibilités. C'est ce que préconisent les 17 objectifs de développement durable, un plan d'action pour un monde meilleur. Il n'est pas nécessaire d'attendre l'avenir que nous souhaitons, nous pouvons le créer dès maintenant. Chacun peut rejoindre le mouvement mondial en faveur du changement », indiquent les Nations Unies.

La campagne de l'IPA est ouverte à tous les éditeurs et organisations d'édition. C'est une opportunité de partager vos activités et de rejoindre la communauté mondiale de l'édition pour transformer les idées en actions, les histoires en mouvements et les mots en outils puissants de changement.

On estime qu’entre 5000 et 7000 milliards de dollars par an sont nécessaires jusqu’en 2030 pour atteindre les Objectifs de développement durable dans le monde entier, y compris des investissements dans les infrastructures, l’énergie propre, l’eau et l’assainissement et l’agriculture. Tous les gestes comptent.

Plus d'informations sur les actions déjà référencées à cette adresse. Pour l'heure, 143 actions ont été identifiées : il ne reste que quelques mois...

Crédits photo : Artapixel CC 0