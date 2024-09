Une rentrée littéraire jeunesse sous le signe de la collaboration

Ces cinq maisons d'édition jeunesse ont choisi de mutualiser leurs efforts de communication afin de promouvoir ensemble la diversité de leurs ouvrages. En sélectionnant et mettant en avant certains de leurs titres phares de la rentrée, ces éditeurs s'engagent dans une démarche de promotion croisée, où chacun bénéficie de la visibilité offerte par les autres.

Un pour tous, tous pour un

« Cette approche collaborative représente plus qu’un modèle innovant dans une industrie où la concurrence est souvent la norme », estime Nicolas Gary, directeur de la publication de ActuaLitté. « Ces maisons ont un projet commun : publier des oeuvres qui sont destinées aux jeunes lecteurs et à des plus grands. »

Le média en ligne s’est prêté au jeu en ouvrant ses colonnes aux éditrices et éditeurs en leur aménageant un espace dédié (à consulter ici) qui réunit les extraits des nouveautés de chaque éditeur. À travers un lien unique, ce dispositif offre un aperçu tant aux lecteurs, qu’aux professionnels libraires et bibliothécaires, la diversité des catalogues.

Œuvrer pour tous et pour soi

En diffusant ce dossier aussi bien sur les réseaux que par newsletter, chaque éditeur participe à la promotion des ouvrages de ses confrères et des siens, créant ainsi une synergie bénéfique pour tous.

Outre ce volet technologique, l’initiative se distingue par son approche humaine inédite. Éditrices et éditeurs ne se contentent pas d’exposer leurs nouveautés : ils piochent dans les publications de leurs confrères des coups de coeur et partagent des anecdotes sur leurs premières rencontres, leurs collaborations, et les amitiés qui se sont tissées au fil du temps.

« Cette démarche va bien au-delà de la simple promotion commerciale, en mettant en lumière l'esprit de solidarité qui nous anime et l’affirmation qu’ensemble, on va toujours plus loin », assurent les maisons impliquées.

Une première édition qui en appellera d'autres

Cette première rentrée littéraire collaborative inaugure une autre approche dans le secteur de l'édition jeunesse. « Elle témoigne de l'importance de l'entraide et de la coopération dans un marché de plus en plus exigeant », poursuivent-elles.

D'autres éditeurs pourraient rejoindre la prochaine édition de ce projet, renforçant ainsi la visibilité des ouvrages jeunesse dans une période où l'attention est souvent monopolisée par les romans adultes aspirant aux prestigieux prix littéraires.

Illustration : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

DOSSIER - Littérature jeunesse : cinq éditeurs se partagent la rentrée