Gulf Stream Éditeur “capture l’essence de ce que signifie grandir

Nous achevons notre série avec Léo Evrard, responsable du développement et de la diffusion de Scrinéo, qui présente la Gulf Stream Éditeur, qui fête cette année ses 20 ans.

Dans le paysage dynamique de l’édition jeunesse,

Gulf Stream émerge comme une étoile brillante, illuminant le chemin avec une passion inébranlable pour les mots et les histoires. En tant que camarades de la maison Scrineo, nous avons eu le privilège d’observer de près le travail acharné (notamment lors des salons) et l’engagement sans faille de l’équipe, qui se distingue par son authenticité et sa créativité.

Gulf Stream est, avant tout, un éditeur qui sait écouter la voix des jeunes lecteurs. À travers des ouvrages soigneusement sélectionnés, la maison parvient à capturer l’essence de ce que signifie grandir dans un monde en constante évolution. Les récits qu’elle propose sont non seulement divertissants, mais aussi édifiants, abordant des thèmes universels qui résonnent avec les préoccupations et les rêves des enfants et adolescents d’aujourd’hui.

L’équipe se distingue par sa capacité à dénicher des talents prometteurs, des auteurs et des illustrateurs qui apportent une touche unique à chaque publication. Leurs livres sont de vraies pépites. Il est évident que chaque projet est le fruit d’un travail collectif, marqué par une attention méticuleuse aux détails et une volonté d’innovation.

Leur engagement envers la diversité et l’inclusion est également marquant. La maison n’hésite pas à mettre en avant des voix variées et des histoires riches qui reflètent la multitude d’expériences vécues par les jeunes aujourd’hui.

Chez Scrineo, nous saluons leur vision et leur détermination à enrichir la littérature jeunesse. Par leur sympathie et leur passion contagieuse, l’équipe de Gulf Stream inspire non seulement ses auteurs et illustrateurs, mais aussi l’ensemble de la communauté littéraire. Ensemble, nous avançons vers un avenir où la lecture est célébrée dans son entièreté.

Crédits photo : Gulf Stream Éditeur

DOSSIER - Littérature jeunesse : cinq éditeurs se partagent la rentrée