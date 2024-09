Le phénomène de la rentrée 2023 revient en octobre, sous un nouveau nom

« Ce nouveau roman s'inscrit dans le prolongement de Que notre joie demeure, qui s'achevait sur nos vies intérieures, la manière dont elles se construisent, s'imaginent, mais cette fois, c'est à partir d'enfants », partage avec nous Kev Lambert.

Après la chute d'une figure de l'hyperclasse mondialisée, c'est le dernier Noël avant de grandir, le dernier Noël où la magie est encore omniprésente, que raconte l'écrivain de 30 ans : « Je plonge dans l'univers intérieur et les constructions imaginatives des enfants, à travers les expériences de deux cousins, Zoey et Emy-Ann, rejetés par leur famille », confie-t-il.

Les deux se lancent dans une mission : sauver Skyd, un héros sorti tout droit de son jeu vidéo, venu les aider à surmonter leurs traumas : « Ce roman est aussi un hommage à mon propre parcours — mon enfance, mon adolescence, mes lectures, les jeux vidéo auxquels je jouais, les films que je regardais — qui ont nourri mon imagination et ma vie intérieure, tout en me permettant de négocier avec mes propres traumatismes et anxiétés. »

En raison de leur aversion pour les repas de famille et leur peur de la solitude, les deux cousins cherchent finalement des alliés dans un monde où le doute surgit à chaque coin de rue... Kev Lambert conclut : « Ce récit explore le manque d'imagination chez certains et, à l'opposé, l'imagination comme forme de résistance face au monde des adultes. »

Un romancier queer

Un nouveau roman, et un nouveau prénom sur chaque couverture, pourquoi ? « Kev c'est mon nom de tous les jours, c'est très rare qu'on m'appelle Kevin. Et c'est aussi un nom plus neutre au niveau du genre », nous explique l'auteur. De quoi faire grincer encore certaines dents...

Outre d'avoir fait parler pour la qualité de son style et la force de son propos, le natif de Chicoutimi avait été au cœur de l'attention de la rentrée littéraire 2023 pour avoir sollicité l'aide d'une Sensitivity Reader. Le Goncourt 2018 Nicolas Mathieu avait notamment réagi à cette révélation en commentant l'« orgueil surprenant » de l'éditeur. Il s'était notamment interrogé sur la raison pour laquelle cette pratique était utilisée « comme s’il s’agissait tout à la fois d’un gage de qualité littéraire, de modernité (rire) et de vertu ».

Dans un article du numéro de Printemps 2024 de la revue Liberté, l'auteur québecquois partage une réflexion sur son expérience personnelle de transformation et d'identité en tant que personne queer, en opposition aux manifestations conservatrices qui s'opposent à la diversité des genres et des sexualités.

Il évoque ses premières expériences amoureuses avec des hommes et la manière dont ces moments ont coïncidé avec des périodes de grandes manifestations contre le mariage homosexuel en France. Il explore aussi le concept du coming-out non pas comme une révélation mais comme un processus continu de découverte et de définition de soi face aux attentes sociales.

L'auteur critique en outre l'approche néolibérale de l'identité qui cherche à étiqueter et monétiser les individus, en soulignant la complexité et la fluidité des identités que les mouvements conservateurs cherchent à simplifier et contrôler. Il finit par une méditation sur la nature transformatrice de l'existence, exprimant une solidarité avec ceux qui, comme lui, naviguent dans un monde souvent hostile...

Les Sentiers de neige, quatrième roman de Kev Lambert, sort le 4 octobre prochain. En voici un extrait en avant-première.

Crédits photo : Kevin Lambert © Bénédicte Roscot