Un week-end de folie pour les bibliothèques

Avec un maillage exceptionnel de 15.500 établissements répartis sur l'ensemble du territoire, les bibliothèques, médiathèques et autres points de lecture constituent le réseau culturel le plus dense du pays (97 % des français vivent à moins de 10 minutes en voiture d’une bibliothèque). Accessibles librement à tous, elles offrent une grande diversité de services et d’activités, allant bien au-delà de la simple consultation d'ouvrages.

Ces espaces accueillants sont à la croisée du savoir et du divertissement, favorisant les échanges entre générations et cultures. Leur rôle central dans la transmission des savoirs, la compréhension des défis contemporains et la défense des valeurs démocratiques en fait des lieux essentiels pour la société.

« Biblis en folie » vise à mettre en lumière l'importance de ce service public culturel et à renforcer le lien entre les bibliothèques et leurs usagers. Cet événement est également l'occasion de valoriser l’engagement des professionnels et des bénévoles qui, au quotidien, font vivre ces lieux de partage et de découverte.

La fête des bibliothèques françaises

Cette nouvelle initiative nationale, inspirée d'événements emblématiques tels que la Fête de la musique, l'Été culturel ou encore les Journées européennes du patrimoine, a pour objectif de renforcer le lien entre les bibliothèques et leur public tout en valorisant le travail quotidien de celles et ceux qui en assurent le fonctionnement.

Elle s'inscrit dans une politique étatique globale autour de la lecture, érigée en « Grande cause nationale » en 2022,. Cette année-là, plus de 120 millions d’euros ont été alloués au développement des bibliothèques, affirme le ministère de la Culture. En 2024, un nouveau plan a été engagé, destiné à promouvoir la lecture dans les territoires où l'accès à une offre de lecture demeure encore insuffisant.

À travers des activités variées, telles que des lectures publiques, des ateliers créatifs, des rencontres avec des auteurs, des expositions, des projections, ou encore des visites guidées et portes ouvertes, « Biblis en folie » invite le public à prendre part à une programmation éclectique et conviviale. Ces animations festives et ludiques ont pour objectif de rassembler petits et grands dans une ambiance chaleureuse.

Pour marquer cet événement, de nombreuses bibliothèques et médiathèques ouvriront exceptionnellement leurs portes le dimanche, permettant ainsi au plus grand nombre de profiter des festivités tout au long du week-end.

Les 28 et 29 septembre 2024, des événements gratuits se dérouleront ainsi dans toute la France, que ce soit dans les bibliothèques des petites communes, des intercommunalités, ou encore celles des grandes villes et métropoles.

L'ensemble du programme est à retrouve à cette adresse.

Crédits image : Biblis en Folie / Ministère de la Culture