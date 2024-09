Les silhouettes du Hasard : récits d'Olga et Sélène

Un jour, dans un café, j’entends une conversation entre deux femmes. L’une des deux évoque la stérilité de son mari. Elle et lui vont recourir à une PMA via un donneur de sperme. Vingt ans plus tard, cette rencontre dans le café vient me hanter. J’essaie de lui donner corps avec des mots.

Le narrateur de ce qui deviendra Deux filles me bouscule, prend ma place, me délivre en quelque sorte. J’accepte de me laisser transporter par sa voix, qui doit posséder sa syntaxe, son rythme, son grain, sa musicalité, ses mouvements intimes, j’aimerais oser dire sa beauté.

D’où viennent-elles ?

Touché par la détresse de cette femme et son désir d’enfant, mon personnage et le texte gagnent rapidement leur indépendance. Est-ce cela qu’on appelle le pouvoir créateur de la littérature ? Peut-être. De mon côté, j’ai besoin de me renseigner : sur la PMA, le don de sperme, les lois qui ont cours en Suisse et en France. Cela tombe bien, ma femme a mené plusieurs recherches sur les mystères de l’incarnation. Le chantier est maintenant ouvert.

Curieusement, ou pas, la scène du café est aussitôt reléguée au second rang. Le narrateur lui aussi perd le premier rôle. Un récit se construit avec ses nécessités et ses surprises. Le langage se moque de mes intentions, les détourne et leur indique d’autres sens : chemins et significations. C’est ainsi que mon roman parle de rencontres, d’art brut, de maraîchage, de ruptures, de moutons, de magie, de passion amoureuse, de rêves, de mort, d’espoir, et peut-être aussi de ce que donner la vie veut dire. Ces scènes s’associent, tissent la trame narrative.

Mais au cœur du livre, il y a deux figures féminines qui jouent des coudes et vite occupent toute la place. À tel point qu’assez souvent le narrateur se contente de reconstruire le réel sur la base de ce qu’elles ont bien voulu lui raconter. Qui sont-elles ces deux filles ? D’où viennent-elles ? Écrire, c’est voler.

Le hasard (qui n’est pas le destin ou la fatalité)

Sous mes yeux, j’ai ma propre fille. Elle a fait des stages dans des fermes, elle étudie l’agronomie, elle lit, elle voudrait que le monde entier puisse profiter d’une agriculture sociale et écologique. Et à côté d’elle, il y a ses amies, une meute vivante qui invente, se rebelle, s’enthousiasme, tombe parfois à terre, se redresse, conjure les angoisses, refuse le désespoir, agit concrètement sur un territoire proche plutôt que de se lamenter sur les misères d’un lointain qui nous laisse impuissants. Toutes, je les écoute et les entends, je les vois et les observe.

Dans la plupart de mes livres, les personnages n’ont pas de noms, mais là, je dis oui aux noms, ou plutôt je dis oui aux prénoms. Ce sera Olga et Sélène. Comme une évidence. Parler de personnages me déplaît – d’eux on s’attend à comprendre tous les ressorts –, il serait plus judicieux d’utiliser le mot présences, des êtres dont les actions sont plus imprévisibles et plus insaisissables. Olga et Sélène vont m’accompagner presque deux ans.

Le hasard (qui n’est pas le destin ou la fatalité) joue un rôle important dans Deux filles, il faudrait même parler d’un enchaînement de hasards, ce que les mathématiciens friands de la théorie des probabilités appellent peut-être les cas limites du possible. À un célèbre pédopsychiatre et psychanalyste que je connais un peu, un homme charmant, spécialiste, entre autres, de la périnatalité, je parle de cet improbable. Bien sûr que votre histoire est plausible, me dit-il.

Je pars de chez lui confiant, et dans le tumulte de la foule, je songe à la succession de hasards qui ont rendu possible chaque naissance et au nombre de coïncidences qu’il a fallu pour que nous tous, soyons là.

Son roman, Deux Filles, paraît ce 4 septembre aux éditions Zoé.

Michel Layaz

Michel Layaz, né en 1963 à Fribourg, est un écrivain suisse de renom dans le paysage littéraire romand contemporain. Sa carrière littéraire débute en 1993 avec la publication de Quartier Terre aux éditions L’Âge d’Homme. Depuis, son œuvre s'est enrichie d'une quinzaine de romans, dont plusieurs ont été distingués par des prix littéraires. Parmi ses ouvrages notables, Ci-gisent, publié en 1998 chez Zoé après un séjour à l’Institut suisse de Rome, a marqué les esprits.

Il a également reçu le Prix Dentan ainsi que le prix des auditeurs de la Radio Suisse romande pour Les Larmes de ma mère en 2003, suivi de La Joyeuse complainte de l’idiot en 2004, tous deux publiés chez Zoé. Plus récemment, il a été récompensé par le prix Bibliomedia et le prix Régis de Courten pour Louis Soutter, probablement en 2016. Son roman Sans Silke, paru en 2019, a remporté le prix Rambert. En 2021, Michel Layaz publie Les Vies de Chevrolet.

Crédits photo : Yves Leresche