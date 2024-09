La première sélection du Prix André Malraux 2024 se révèle

Essai sur l'Art :

De la vida mia, Miquel Barceló, Mercure de France

Fantômes Yokai, Philippe Charlier, Éditions Hazan

Malraux devant le Christ, François de Saint-Cheron, Desclée de Brouwer

Donner à voir - Images de Birkenau, du Sonderkommando à Gerhard Richter, Éric de Chassey, Gallimard

L’immensité intime, Henri Gilbert, Poesis

Dix versions de Kafka, Maïa Hruska, Grasset

À qui appartient la beauté ?, Bénédicte Savoy, La Découverte

L'époque de la peinture, Jérôme Thélot, L'Atelier contemporain

Littérature engagée :

Les derniers sur la liste, Grégory Cingal, Grasset

Guerre et Pluie, Velibor Colic, Gallimard

Ces féroces soldats, Joël Egloff, Buchet Chastel

Jacaranda, Gaël Faye, Grasset

Les franc-tireuses, Emmanuelle Hutin, Anne Carrière

Shabbat Noir, Lisa Hazan, Équateurs

Le printemps reviendra, Nour Malowé, Editions Récamier

Les guerriers de l'hiver, Olivier Norek, Michel Lafon

Vous êtes l’amour malheureux du Fürhrer, Jean-Noël Orengo, Grasset

Dans la maison de mon père, Joseph O'Connor, Rivages

Histoire d'une domestication, Camila Sosa Villada, traduit de l’espagnol par Laura Alcoba, Métailié

Espèces dangereuses, Sergueï Shikalov, Le Seuil

L'Appelé, Guillaume Viry, Éditions du Canoë

Personne morale, Justine Augier, Actes Sud

Parrainé par les héritiers d'André Malraux, Florence (aujourd'hui décédée) et Alain Malraux, le Prix André Malraux offre une reconnaissance tant symbolique que pécuniaire. Les lauréats dans les catégories fiction et essai reçoivent chacun une récompense de 1933 euros, un montant qui fait écho au Prix Goncourt attribué à Malraux en 1933 pour son roman La Condition Humaine.

La seconde sélection est prévue pour le 16 octobre prochain. La proclamation des lauréats aura lieu le 3 novembre 2024, jour anniversaire de la naissance d'André Malraux La cérémonie de remise des prix est organisée selon les disponibilités des lauréats.

Farfelu génial, André Malraux a vécu mille vies d’aventures humaines, politiques et intellectuelles. Né en 1901 et mort le 23 novembre 1976, André Malraux a traversé le XX° siècle en étant de ses combats, de ses convulsions et de ses tragédies. Militant, résistant, ministre du général de Gaulle. Romancier, historien, essayiste. Ses livres restent une quête de fraternité humaine dont l’artiste est le héraut. La création du prix littéraire André Malraux est une manière de perpétuer la mémoire de cet immense écrivain dont l’œuvre reste une source de lumières, de fulgurances et d’engagements. Avec André Malraux, ce sont les valeurs d’engagement et de création artistique qui sont au rendez-vous de la Condition humaine. Comme notre seul Espoir. - Alexandre Duval-Stalla

Les membres du jury :

Cécile Guilbert est l’auteur d’une œuvre littéraire publiée chez Gallimard et Grasset composée d’essais (Saint-Simon ou l’encre de la subversion, Pour Guy Debord, L’Ecrivain le plus libre, Sans entraves et sans temps morts I et II), de récits (Réanimation), de romans (Le Musée national, Les Républicains), de préfaces et d’anthologies (Ecrits Stupéfiants, drogues et littérature d'Homère à Will Self, Robert Laffont, 2019). Elle a reçu le prix Médicis de l’essai en 2008 pour Warhol Spirit.

Céline Malraux exerce son activité dans différents genres : livres, entretiens, traductions. Ses collaborations vont aussi au théâtre, aux documentaires et reportages. Elle est notamment l'auteur, en 2012, de Avec une légère intimité (Editions Baker Street et Larousse, Grand Prix de l’Héroïne Madame Figaro), journal intime reconstitué de sa grand-mère Madeleine, pianiste et deuxième épouse d’André Malraux.

Diana Widmaier Picasso Diana Widmaier Picasso est historienne spécialisée en art moderne et contemporain. Petite fille de Pablo Picasso et Marie-Thérèse Walter, elle a préparé un catalogue raisonné des sculptures de Pablo Picasso et a été commissaire d’expositions majeures telles que Picasso and Marie-Thérèse: L'amour fou (Gagosian Gallery, New York, 2011), Picasso.Mania (Grand Palais, Paris, 2015-2016) et Picasso: La Scultura (Galleria Borghese, Rome, 2018-2019). Elle est aussi co-fondatrice de la marque de bijoux en 24k Menē.

Un homme est la somme de ses actes, de ce qu'il fait, de ce qu'il peut faire. Rien d'autre. - André Malraux.

Alexandre Duval-Stalla est avocat, écrivain et président fondateur de Lire pour en sortir qui favorise la réinsertion par la lecture en prison. Il est l’auteur d’une biographie croisée d’André Malraux et du Général de Gaulle aux éditions Gallimard.

Adrien Goetz est un historien de l'art et écrivain français, auteur de plusieurs romans axés sur l'histoire de l'art. Il est membre de l’Académie des beaux-arts et enseigne à la Sorbonne-Université .

Matthieu Garrigou-Lagrange est producteur sur France Culture. Il est également l’auteur de diverses séries documentaires pour la radio. Il a publié, aux éditions Albin Michel, les livres Ensuite, avenue d’Auteuil et Destins inoubliables. Son dernier roman, Le Brutaliste, a paru en 2021 aux éditions de L’Olivier.

Né en 1970 au Sénégal, Mamadou Mahmoud N'Dongo est un écrivain, dramaturge, photographe et cinéaste français vivant à Amsterdam. Il publie ses premiers romans, nouvelles, récits à partir de 1997. En 2013, il commence à écrire pour le théâtre. Parallèlement à son œuvre littéraire et photographique, il est le réalisateur de plusieurs films.

Mathieu Simonet est écrivain. Il est notamment l’auteur de plusieurs « autobiographies collectives » publiées aux éditions du Seuil. Ancien artiste-chercheur associé aux Ateliers Médicis, il met en place des dispositifs d’écriture collaborative dans des musées, en prison, à l'hôpital, à l’université et en entreprise. Il a été avocat et Président de la Société des Gens de Lettres.

