Rentrée littéraire 2024 : Les jeunes filles en majesté (3/5)

On le constate avec une étonnante maitrise pour un premier roman (Alice Develey) ou la confirmation du grand talent de l’auteure de Mon mari, Maud Ventura ainsi que de Louise Chennevière, avec Pour Britney. Philippe Jaenada et Marie Vingtras se lancent sur les traces de jeunes filles évaporées, avec tous les codes du roman noir.

Delphine Minoui nous plonge dans le bouillon de la jeunesse iranienne sur les pas d’une jeune femme flamboyante. Focus sur le monde des adolescentes d’une époque, la nôtre, leurs aspirations, leurs tourments, et leur immense pouvoir nous est dévoilé avec puissance, sensibilité et intelligence.

Sensibles et féroces, voilà de quelles couleurs semblent être les jeunes filles pour ces écrivains qui parviennent avec talent, à nous faire découvrir un monde difficile et délicat à comprendre : celui des adolescentes.

Les citations qui suivent sont extraites des critiques publiées par ActuaLitté.

Philippe Jaenada – La désinvolture est une bien belle chose

Un fait divers tragique : le suicide de Jacqueline Harispe, dite "Kaki", en 1953 à Paris. Pourquoi cette jeune femme de 20 ans, belle, intelligente et libre, s’est-elle jetée par la fenêtre d’un hôtel. La vie d’une génération post-guerre, désenchantée et bohème, marquée par la désinvolture, incarnée par des figures comme Guy Debord et le café "Chez Moineau".

Marie Vingtras – Les âmes féroces « Véritable autopsie de l’âme humaine. »

Tout démarre avec la découverte du cadavre de Leo, une adolescente, dans une petite ville fictive des États-Unis, Mercy. Ce meurtre, qui semble inexplicable dans cette ville tranquille, devient le point de départ d'une plongée dans les recoins sombres de l'âme humaine. Et chacun apporte sa vision sur l’affaire, révélant les secrets de Mercy. Parmi eux, la shérif Lauren Hobler, une femme lesbienne, se heurte au scepticisme de ses concitoyens et peine à s’imposer dans cette enquête.

Louise Chennevière – Pour Britney « Un ouvrage foudroyant ! »

Les destins de Britney Spears et Nelly Arcan se mêlent pour raconter les violences infligées au corps et à l'esprit des femmes dans un monde dominé par les hommes. Une tentative de réparation et un cri de révolte contre l'exploitation des femmes, symbolisée par la chute de deux figures emblématiques : la pop star Britney Spears, victime de la tutelle de son père, et l'autrice Nelly Arcan, qui a fini par se suicider sous le poids de la misogynie et des attentes sociales.

Alice Develey – Tombée du ciel

L’anorexie explorée à travers les yeux d'Alice, une adolescente de 14 ans. Internée en pédiatrie puis en psychiatrie, elle est confrontée à des traitements brutaux visant à la maintenir en vie malgré son refus de s'alimenter. Ce journal intime devient un outil de résistance face à la déshumanisation imposée par l'hôpital, où elle se voit réduite à un objet médical. Ou comment la violence de cette maladie, n'est pas simplement un refus de manger, mais une forme d'autodestruction liée à un mal-être profond.

Delphine Minoui - Badjens « Un récit de fiction qui résonne comme un témoignage hurlant de vérité. »

Zahra, surnommée "Badjens" (qui signifie "mauvais genre" en persan) est une adolescente iranienne de 16 ans en quête de liberté. Elle vit de plein fouet le mouvement de contestation iranien de 2022, inspiré par la mort de Mahsa Amini. Dès sa naissance, elle est rejetée pour son genre, et à 9 ans, elle est forcée de porter le voile. Mais la mort de Mahsa Amini devient un déclencheur conduisant à la révolte des femmes iraniennes. Le cri de ralliement "Femme, Vie, Liberté" résonne, symbole pour toute une génération d’une lutte pour l'émancipation.

Maud Ventura - Célèbre « Glissant de folie douce en autodestruction sévère, ce roman frappe fort. »

Cléo Louvent, une chanteuse franco-américaine de 32 ans, qui a mené toute sa vie, une quête effrénée de notoriété. Et voici qu’elle a finalement atteint son objectif. Derrière les apparences d'une superstar accomplie, se cache une femme tourmentée par un sentiment d’insécurités et une recherche permanente d’approbation. Alors qu'elle lutte pour maintenir une façade parfaite en apparence, elle sombre en réalité dans un ennui profond.

(résumé des oeuvres par Nicolas Gary)

