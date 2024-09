Paul Valéry et la génération surréaliste

Ces journées, initiées en 2011 à l'occasion du 140e anniversaire de la naissance de Paul Valéry, offrent l'opportunité de rassembler des experts, des passionnés de l'œuvre de Valéry, et un public varié pour explorer le legs de ce grand penseur.

Durant cet événement, des spécialistes, des écrivains et des artistes de diverses nationalités discuteront l'impact de Valéry sur les premiers surréalistes et son rôle dans les expérimentations et transgressions qui ont influencé ce mouvement, notamment aux côtés de figures telles qu'André Breton, Louis Aragon, et Philippe Soupault. Des œuvres inspirées par Valéry seront également présentées.

Les visiteurs pourront aussi profiter de l'exposition temporaire prolongée « Jean Hugo, entre ciel et terre » et explorer les collections permanentes du musée, qui incluent des espaces dédiés à Valéry. Parmi les trésors du musée, on trouve le premier manuscrit du Cimetière marin.

Le musée, enrichi après la Seconde Guerre mondiale par des donations de l'épouse de Valéry, Jeannie, et d'autres contributeurs, possède plus de 1000 documents et œuvres liés à Valéry. Ce fonds comprend des manuscrits, de la correspondance, des œuvres de bibliophilie, des peintures majoritairement constituées de portraits de Valéry par ses contemporains, ainsi que de nombreux dessins, pastels et aquarelles réalisés par le poète lui-même.

La donation de Daniel Leuwers en 2017 a ajouté 525 livres d'artiste, chaque ouvrage étant le fruit d'une collaboration entre 330 poètes et artistes inspirés par une œuvre ou une citation de Valéry, plaçant ainsi le poète au cœur de la création contemporaine.

Ces deux jours d'événements permettront de découvrir ou redécouvrir Paul Valéry, cet esprit universel et multiforme, tantôt à l'avant-garde, tantôt se présentant avec ironie comme un auteur suranné.

Crédits photo : Domaine public