4 nouveaux projets de fiction audio pour France Culture et le SACD

Les projets retenus explorent des genres variés et abordent des thématiques en lien avec des enjeux contemporains tels que les réseaux sociaux, l’intelligence artificielle, la fin de vie ou l’immortalité.

Cet appel à projets s'inscrit dans les ambitions communes affichées par France Culture et de la SACD de : favoriser l’émergence de nouveaux projets pour les autrices et auteurs, promouvoir la création et accompagner le financement des œuvres de podcasts originaux et imaginer de nouvelles formes de fictions audio pour les plateformes numériques et sociales.

Les quatre projets lauréats

Les influences de Claire Richard : Naima, une adolescente de 17 ans, s’effondre lors d’un cours de sport, prise de mouvements incontrôlables. Le lendemain, plusieurs filles du même lycée présentent des symptômes similaires. Inspirée d’un fait divers survenu en 2012 aux États-Unis, cette série interroge les influences contemporaines, notamment à travers les réseaux sociaux et l'impact de la technologie sur les jeunes.

Robot pour être vrai de Paul Bianchi et Thomas Gayet : En 2027, la candidature validée d'une intelligence artificielle à l'élection présidentielle française bouleverse le pays. Derrière cette IA se cache un homme politique isolé, transformant ce qui devait être un canular en une situation incontrôlable. Ce projet aborde les questions d'authenticité et de manipulation dans un contexte politique.

C’est long une vie d’Alexandra Izzo : Madeleine, une résidente de 92 ans dans une maison de retraite, n'est ni malade ni malheureuse, mais profondément ennuyée par la monotonie de sa vie. Avec d'autres résidents, elle explore des moyens de rendre cette existence plus supportable, posant un regard original sur la vieillesse et la fin de vie.

I will be Bach d’Alysse Hallali : Cette fiction imagine un séjour de Jean-Sébastien Bach à Paris en 2035, où il découvre un monde où son génie est reconnu, mettant en péril son retour à son époque et ses compositions futures. Ce projet explore le thème du voyage dans le temps avec une approche mêlant histoire et fiction.

Le jury qui a choisi ces projets était composé de Blandine Masson (responsable du service fictions de France Culture), Virginie Brac (scénariste et autrice), Sophie-Aude Picon (réalisatrice de fictions à Radio France), et David Elkaïm (scénariste et réalisateur), Céline Geoffroy (conseillère littéraire au service fictions de France Culture), Elie Olivennes (auteur de podcasts), Thibaud Martin (auteur scénariste), Tidiane Thiang (réalisateur de fictions à Radio France).

Crédits image : France Culture