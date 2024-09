À l'ombre des choses : premier roman saisissant

Au 43, Boulevard Gaston-Ramon, Anatole habite avec sa mère et son frère. « Le 43 était un foyer social que l’État mettait à disposition des familles démunies. Un bâtiment rempli d’histoires de tous les horizons, où les boîtes aux lettres débordaient de courriers froids que personne ne voulait ouvrir. » Un lieu où s’empile la misère et les mésaventures. Un lieu, aussi, dont on ne souhaite qu’une chose : pouvoir en partir. Ne jamais faire demi-tour. Pour autant, ils finiront par y passer un total de quatre années avant de refermer la porte de leur petit appartement pour la dernière fois.

Et son père ? Lui, ils ne le voient que le mercredi, pour passer la nuit chez lui, après être venu les chercher à la sortie de l’école. « En ce temps-là, mon père vivait dans un squat sur une grande avenue, dans un quartier populaire un peu au nord de la ville moyenne. » Vivotant, leur père fait tout son possible pour créer un environnement agréable pour ses fils. Malgré sa situation financière, ou tout du moins ce qu’il en reste, sa bonne humeur et son amour sont toujours au rendez-vous.

Cette période de sa vie, Anatole la traverse avec difficulté. D’abord, parce que c’est aussi le moment où G. décide de faire ses valises et de se rendre à Paris. Là-bas, l’aîné compte se lancer sérieusement dans son unique passion : le rap. Coincé dans une chambre de bonne, où la plaque de cuisson et la douche sont voisines, il travaille le jour pour chanter la nuit. Il touche son rêve, du bout des doigts. Le concrétise, porté par son talent.

Se libère du passé. Ensuite, parce que Anatole ne sait pas ce qu’il souhaite faire, lui. Si le sport est une option pendant un rapide moment, avec ses capacités en football, la réalité finit par le rattraper. Il n’est pas si bon, ou alors pas assez à la hauteur. Ses notes ? N’en parlons pas : l’école n’est pas faite pour lui, il a fini par l’accepter. Heureusement, sa bande de copains est là pour le soutenir – ou l’embarquer dans quelques « conneries » : Sofiane, Axel, Djibril et Joris. « Nous avions tous une histoire. Une histoire qu’on ne lisait pas dans les livres d’école. » Incapable de trouver sa place, Anatole tente, se trompe, trébuche, pour se relever et tenter à nouveau.

Alors que les années passent, c’est l’innocence qui s’envole. À l'ombre des choses est un roman qui plonge au plus profond du passé et des pensées de l’auteur. Alors qu’il voit son grand-frère trouver sa place et exceller, lui hésite. Tatonne. Avant de tomber dans un monde bien particulier : celui de l’écriture. Ce roman, à la fois intime et poétique, se lit comme on écoute l’histoire d’un viel ami. C’est tendre, sincère et d’une douceur bouleversante. À chaque page, l’amour qui déborde : pour son frère, ses parents, ses amis, des inconnus qui deviennent des connaissances.