Les 14 romans en lice du Prix Goncourt des Lycéens 2024

Ce prix, créé et organisé par la Fnac en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, se déroule sous le haut patronage de l'Académie Goncourt. Il offre à près de 2000 lycéens la possibilité de s'immerger dans une lecture passionnée et de faire entendre leur voix en choisissant leur lauréat parmi les 14 auteurs présélectionnés.

Ce prix s'inscrit dans l'engagement du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse à promouvoir le goût de la lecture, ainsi que dans celui de la Fnac à favoriser la transmission et l'accès à la culture pour tous.

Voici la liste des 14 romans sélectionnés pour le Prix Goncourt des Lycéens 2024 :

Ruben Barrouk, Tout le bruit du Guéliz, Albin Michel

Thomas Clerc, Paris Musée du XXIe siècle, Les éditions de Minuit

Sandrine Collette, Madelaine avant l'aube, JC Lattès

Kamel Daoud, Houris, Gallimard

Hélène Gaudy, Archipels, L'Olivier

Philippe Jaenada, La désinvolture est une bien belle chose, Mialet-Barrault

Maylis de Kerangal, Jour de ressac, Verticales

Étienne Kern, La vie meilleure, Gallimard

Emmanuelle Lambert, Aucun respect, Stock

Rebecca Lighieri, Le Club des enfants perdus, P.O.L

Thibault de Montaigu, Coeur, Albin Michel

Olivier Norek, Les guerriers de l'hiver, Michel Lafon

Jean-Noël Orengo, Vous êtes l'amour malheureux du Führer (Grasset)

Abdellah Taïa Le Bastion des larmes, Julliard

Le Prix Goncourt des Lycéens suit le même fonctionnement que son prestigieux prédécesseur, le Prix Goncourt, avec une règle essentielle : un lauréat ne peut être désigné deux fois. Ainsi, Gaël Faye, lauréat en 2016, et Carole Martinez, lauréate en 2011, ne pouvaient pas figurer parmi les auteurs sélectionnés cette année.

Les moments clés du Prix Goncourt des Lycéens

Première étape : Lecture et rencontres entre auteurs et lycéens

Pendant plus de deux mois, les élèves de 53 lycées, qu’ils soient en seconde, première ou terminale, dans des filières générales, technologiques ou professionnelles, se plongeront dans la lecture et l'étude de tous les ouvrages sélectionnés pour l'édition 2024. Pour enrichir leur réflexion, ils auront la chance de rencontrer et de débattre en personne avec les auteurs en compétition, lors d'événements organisés par la Fnac. Ces rencontres se dérouleront du 7 au 17 octobre dans six villes à travers la France :

Lundi 7 octobre à Toulouse

Mardi 8 octobre à Paris

Jeudi 10 octobre à Strasbourg

Vendredi 11 octobre à Rennes

Lundi 14 octobre à Lyon

Jeudi 17 octobre à Aix-en-Provence

Deuxième étape : Les délibérations régionales et nationales

De septembre à novembre, les lycéens participeront à des lectures intensives et à des échanges littéraires qui leur permettront de désigner leurs finalistes lors des délibérations régionales, prévues le lundi 25 novembre. Ces délibérations, qui se tiendront à huis clos dans six villes de France, marquent une étape cruciale dans le processus de sélection.

Par la suite, les délégués nationaux des lycéens se rendront à Rennes pour les délibérations nationales, programmées pour le jeudi 28 novembre au matin. Cette ultime discussion sera suivie de l'annonce du lauréat à 13h, dévoilant le gagnant du Prix Goncourt des Lycéens 2024.

L'année dernière, en novembre, Neige Sinno avait remporté le Prix Goncourt des Lycéens 2023 avec son texte Triste Tigre, publié aux éditions P.O.L.

Retrouver la liste des prix littéraires et francophones