Les Misérables : Victor Hugo abrégé “d'après la comédie musicale" ?

L'histoire ne diffère pas significativement de celle que l'on connaît : libéré du bagne, Jean Valjean aspire à la rédemption, mais la société se refuse à la lui accorder. Pour protéger Cosette, il est contraint d'abandonner son identité. Toutefois, afin de retrouver son intégrité, il vivra avec un nom dissimulé. Entre les murmures des rues parisiennes et les échos de la révolte, Les Misérables résonne comme la voix rugueuse d'un peuple en quête de justice.

Sauf que... dans cette édition Folio, le chef d'oeuvre de Victor Hugo est abrégé pour suivre la chronologie des épisodes chantés dans la version comédie musicale qui se produira au théâtre du Châtelet du mercredi 20 novembre 2024 au jeudi 2 janvier 2025.

Lorsque l'information est tombée, de nombreux internautes indignés ont réagi de manière véhémente. Et d'ironiser sur un texte de « Victor Hugo, d'après la comédie musicale Les Misérables d’après le roman de Victor Hugo Les Misérables ».

Le groupe Gallimard a réagi instantanément. Tout d'abord en modifiant le visuel à l'origine du quiproquos — « qui n'était que provisoire », nous garantit la maison : « D'après la comédie musicale » a été remplacé par « Version abrégée » pour plus de clarté.

Nouveau visuel du livre à paraitre

Cette édition se présente alors comme une version découpée en 415 pages (contre 1344 de la version Folio complète). Les parties tronquées sont résumées avant de laisser place aux passages que reprend la comédie musicale, mais avec les mots originaux de l'auteur français lui-même.

« Nous publions le texte original de Hugo qui a inspiré le spectacle. Il ne s’agit ni du livret du spectacle, ni d’une novélisation : c’est uniquement la voix de Hugo que l’on entend ici », précisent la filiale poche du groupe Madrigall. Et de rappeler que des chansons écrites par Hugo (la chanson de Fantine, la chanson d’Eponine, les chansons de Gavroche…) sont présentes dans le texte depuis toujours, et furent adaptées en spectacle dès la sortie de l'oeuvre.

Cette version raccourcie se positionnerait comme une porte d'entrée afin d'aborder plus facilement l'immense ouvrage d'Hugo. D'ailleurs, pour les fâcheux qui se sont offusqués, la version complète du roman n'en a pas pour autant été retirée des librairies.

Les comédies musicales Les Misérables

En 1862, l’année de sa parution, le roman est adapté pour la scène par le fils de l’auteur, avec son accord. En 1899, un spectacle est monté à Paris avec la création d’une « musique de scène ». Les chansons présentes dans le roman étaient chantées sur scène. Signe de leur popularité, elles seront reprises tout au long du 19e siècle par des chansonniers et des chanteuses de cabaret.

En 1980 est jouée au Palais des sports de Paris une création mise en scène par Robert Hossein, avec une musique de Claude-Michel Schönberg et un livret signé Alain Boublil. Trois ans plus tard, Cameron Mackintosh découvre l'album concept en français des Misérables sans avoir assisté à la première production du spectacle. Immédiatement, il perçoit le potentiel de l'œuvre composée trois ans plus tôt par Alain Boublil et Claude-Michel Schönberg.

Après une rencontre à Paris entre le producteur anglais et les auteurs, une grande partie de la musique est composée ou remaniée, et les paroles de James Fenton et Herbert Kretzmer sont ajoutées pour transformer l'œuvre en une véritable comédie musicale. En 1985, Les Misérables sont à l'affiche de la Royal Shakespeare Company au Barbican Center à Londres.

Depuis, la comédie musicale est devenue une des plus jouées au monde, avec 130 millions de spectateurs et plus de 150 000 représentations dans près de 500 villes à travers le globe. L'œuvre a été traduite en 27 langues et a reçu plus de 150 prix internationaux.

En 2024, le Théâtre musical de Paris, en collaboration avec Stéphane Letellier, présente à nouveau Les Misérables, cette fois-ci dans une production inédite en français mise en scène par Ladislas Chollat. À retrouver cet hiver sur les planches.

Mais, on l'aura compris, ce n'est pas son livret qui sera publié par Gallimard. La fausse polémique a cependant eu le mérite d'inspirer les internautes, qui ont imaginé d'autres réécritures musicales de classiques du XIXe siècle. Ci-dessous, Le Rouge et le Noir d'après Jeanne Mas...

Crédits image : Thibaut Marion, CC BY-SA 4.0