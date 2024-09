Anne Vuksanovic quitte JC Lattès pour Alina Gurdiel et Associés

Avant de rejoindre JC Lattès, Anne Vuksanovic a officié en tant qu'attachée de presse chez Actes Sud de 2021 à fin 2023, et précédemment chez Grasset de 2017 à 2021. Elle a aussi été assistante au service de presse aux Éditions Stock, où elle a servi entre 2016 et 2017.

Alina Gurdiel et Associés, fondée en 2017, est une agence de communication dédiée aux auteurs, artistes, écrivains ainsi qu'aux festivals et prix littéraires. Alina Gurdiel s'appuie sur dix-huit années d'expérience acquises dans des maisons d'édition renommées telles que Grasset, Flammarion et Le Seuil.

L'agence collabore avec plusieurs festivals à travers la France, incluant les Assises Internationales du roman à Lyon, le Festival Le Goût des Autres au Havre, le Festival Le Livre sur la Place à Nancy, le festival Oh les beaux jours à Marseille, Un week-end à l’Est à Paris, le Festival du Livre de Paris, et le Festival Racines de Ciel à Ajaccio. Un éventail d'écrivains et d'artistes aussi, parmi lesquels Marina Abramovic, Jean-Baptiste Andrea, Metin Arditi, Guillermo Arriaga, Frédéric Beigbeder, Rachid Benzine, Isild Le Besco, Philippe Besson, Dominique Bona, Pascal Quignard, Blandine Rinkel, ou Roberto Saviano.

Cette automne Alina Gurdiel et Associés défend notamment Mes musées en liberté d'Adrien Goetz et Mille milliards de rubans de Loïc Prigent, tous deux chez Éditions Grasset. Mais aussi Le Courage des innocents de Véronique Olmi, publié chez Albin Michel, La vie meilleure d'Étienne Kern, édité chez Gallimard, Les Guerriers de l’Hiver d'Olivier Norek, paru chez Michel Lafon, ou un roman qui fait couler beaucoup d'encres et de pixels, Les Derniers Jours du parti socialiste d'Aurélien Bellanger, publié au Seuil.

Alina Gurdiel et Associés joue par ailleurs un rôle actif dans la promotion des lauréats de divers prix prestigieux tels que le Prix Fondation Martine Aublet, le Prix de la Vocation, le Prix Jean d’Ormesson, le Prix Constantinople, le Prix Fragonard, le Prix Vaudeville, et le Prix du Livre d’Art.

L'agence a encore conçu et développé des collections notables telles que Ma nuit au musée chez éditions Stock, Cartels aux éditions RMN, et Les Tertulias de Tokyo, qui propose des rencontres axées sur la création artistique au Palais de Tokyo.

Crédits photo : Alina Gurdiel © Khanh Renaud (Alina Gurdiel et Associés)