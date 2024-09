Tony Durand Prix Amérigo Vespucci Jeunesse 2024

Tony Durand, qui est à la fois l'auteur et l'illustrateur de ce livre, a été publié le 24 janvier 2024 par les éditions møtus.

Dans cet album créatif et riche en couleurs, réalisé avec une technique de papier découpé, il invite les jeunes lecteurs à réfléchir sur leur place dans le monde et les interactions humaines.

Cette récompense a été décernée dans le cadre de la 35e édition du Festival International de Géographie de Saint-Dié-des-Vosges, où Tony Durand fera une apparition les 5 et 6 octobre prochains.

Tony Durand est graphiste de formation. Après des études de lettres, il s'est formé au graphisme et à la gravure de manière semi-autodidacte.

Alternant entre commandes professionnelles et projets personnels, chaque aspect de son travail enrichit l'autre. Il a précédemment collaboré avec les éditions Didier Jeunesse et Actes Sud Junior, et continue de développer son style entre illustration, bricolage, et assemblages. Quelqu'un quelque part est son troisième ouvrage publié par møtus, après Qui suis-je et Tout se transforme.

