Éditions du Ricochet : “Éveiller la curiosité des petits et plus grands

Cette fois, c'est au tour de Laurence Lelouvier, directrice commerciale de L’Elan vert, de prendre la parole. Elle présente avec enthousiasme les Éditions du Ricochet.

Pourquoi parler de Ricochet ?

Parce que le mot lui-même évoque l’enfance, les heures à chercher au bord de l’eau le caillou qui fera le plus de rebonds… Parce que son étymologie évoque la chanson du ricochet, une ritournelle de questions et réponses sans fin — et c’est bien ce à quoi la maison d’édition tente de répondre. Parce qu’il évoque le verbe « rebondir », car c’est aussi cela la vie d’éditeur indépendant depuis bientôt 30 ans.

Et c’est bien ce qu’incarnent Natalie, directrice de la maison, qui n’a de cesse de chercher comment éveiller, en se renouvelant sans cesse, la curiosité des petits et plus grands depuis Ohé la science ! (voir en fin d'article), et Audrey, l’une de mes complices en salons, souvent accompagnée de Léane.

Alors oui, pour tout un tas de raisons, les livres des éditions du Ricochet me touchent comme les acteurs qui permettent à cette maison d’exister.

Dans le catalogue, mon coup de cœur va à la collection Éveil nature, avec ses albums documentaires pour les 3-5 ans, illustrés avec douceur, qui s’adressent aux p’tits scientifiques en herbe et qui donnent bien envie d’aller apprivoiser phasmes, escargots et fourmis !

Mais aussi et surtout, je ne me lasse pas des grands albums illustrés par Emmanuelle Houssais. Sous mes pieds d’abord, que j’aurais aimé voir publier en encore plus grand format, pour aller titiller les p’tites bêtes sous la terre. Mais peut-être encore plus Une nuit. Qui n’a jamais rêvé de croiser, dans le noir, quand l’air est un peu plus frais et qu’il n’y a pas un bruit, un hérisson et sa famille ou encore des papillons de nuit qui se délectent du nectar des plantes du jardin ?

Alors si vous ne connaissez toujours pas les éditions du Ricochet, c’est le moment d’aller jeter un œil à leur catalogue… Il regorge de pépites !

