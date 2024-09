Le Festival Extra! explore les territoires de l'imaginaire et du fantastique

Au programme : rencontres avec des écrivains, lectures en avant-première, spectacles, ainsi que des performances interactives, séances d'hypnose, thérapie littéraire, cartomancie, et même un opéra expérimental...

Temps forts :

Ouverture : rentrée littéraire

12 septembre, niveau -1, accès libre dès 19h15

Rencontres et lectures avec Thomas Clerc, Louise Chennevière, Maud Ventura, Monia Aljalis, Emma Becker…

Le banquet bio-hardcore, performance

13 septembre – Grande salle – 20h30/23h30

Né d'un collectif d'étudiants de l'École de Recherche Graphique à Bruxelles, ces artistes proposent un étrange repas 100% récupération parsemé de performances biohardcore. Cette expérience participative, corporelle et gustative a été initiée par l'auteur Antoine Boute à la suite de Opérations biohardcores (2017) et de son manifeste Manuel de civilité Biohardcore (2020).

The Hypnotic show, performance, première française

12, 14 et 15 septembre – Salle Claude Pompidou - 15h et 17h

Première en langue française pour cette performance du commissaire lituanien Raimundas Malasauskas et de l’hypnotiseur Marcos Lutyens conçue en 2008 à San Francisco avant de voyager dans plusieurs galeries et musées internationale, et qui propose aux spectateurs une visite imaginaire, sous hypnose, d’une exposition d’art contemporain …

Lecture performance avec Romain Brau

14 septembre – Forum-1 – accès libre dès 18h30

L'artiste prolifique Romain Brau, qui a relancé aux côtés de deux comparses le Cabaret Madame Arthur à Paris en 2015, s'implante dans la scénographie d'Alex Cecchetti pour un rendez-vous surréaliste. Dans son répertoire : des chansons inédites issues de son album en préparation, et des poèmes surréalistes inspirant son œuvre totale... Revêtu d'une parure qu'il crée pour l'occasion, sa poésie se transforme en danse.

Le service des panacées avec Laure Limongi

13, 18, 19, 20 et 21 septembre – niveau -1 – divers horaires

Conçus par l’écrivaine Laure Limongi à la Villa Medicis où elle était pensionnaire l’an passé, ces rendez-vous prennent la forme de consultations médicales particulières au cours desquelles des lectures sont prescrites au patient. Lors de la prise de rendez-vous doit être énoncé un « trouble », à connotation médicale mais pas seulement. D’une réaction inflammatoire et littéraire, débute alors un traitement livresque, avec une posologie et une durée.

The Rise, opéra expérimental, création 2024

20-21 septembre – Grande Salle – Centre Pompidou – 20h

Présenté en avant-première au Centre Pompidou avec l’Ircam, The Rise s’inspire du cycle Averno de la poétesse américaine multirécompensée Louise Glück, près d’un an après sa disparition. Pour cette nouvelle création, l’Ensemble Ictus aux côtés de la compositrice autrichienne Eva Reiter et du chorégraphe belge Michiel Vandevelde convient au plateau le maître de cérémonie Ruben Grandits, un acteur sourd, magicien de la traduction, qui fait circuler le sens entre la langue, le signe et le son. Grâce à un système de capteurs fixés sur ses mains, ses signes servent de source pour générer tout un monde de sons et de mouvements.

Il guide les dix interprètes à travers la bouche du volcan du lac Averne, lieu de passage entre le monde des vivants et celui des morts. S’inventent alors sous nos yeux : des instruments extraordinaires, de nouvelles harmonies, une autre grammaire, une politique de l’art.

(Reprise au Festival Musica à Strasbourg les 1er et 2 octobre au TNS)

Le Prix de littérature Bernard Heidsieck – Centre Pompidou

Les nommés pour le Prix international de littérature Bernard Heidsieck – Centre Pompidou 2024 ont par ailleurs été annoncés. La remise du prix aura lieu le jeudi 12 septembre à 18h30, au niveau -1 du Centre Pompidou, avec une entrée libre et gratuite.

Créé en 2017, le Prix international de littérature Bernard Heidsieck – Centre Pompidou se distingue dans le paysage des prix littéraires par son objectif de célébrer des formes de création littéraire au-delà du livre.

Ce prix, qui porte le nom du poète sonore Bernard Heidsieck (1928-2014) en hommage à son œuvre, récompense les meilleurs auteurs, autrices et œuvres dans ce domaine élargi de la littérature. Parmi les lauréats précédents, on compte le poète et artiste américain John Giorno (2017), ainsi que des figures contemporaines telles que Caroline Bergvall, Anne-James Chaton, Charles Pennequin, et l'artiste et poétesse hongroise Kinga Toth.

Lors de la soirée de rentrée littéraire du festival Extra!, le jeudi 12 septembre, deux prix seront remis : le prix d'honneur et le prix de l'année, chacun doté de 3000 euros. Le jury, présidé par la poétesse Cia Rinne, lauréate du prix en 2019, distinguera les gagnants parmi les quatre nommés de 2024 : Kenneth Goldsmith, Sébastien Lespinasse, Hanne Lippard et Jörg Piringer.

Ci-dessous, le programme complet du Festival Extra! 2024 :

Crédits photo : Festival Extra!