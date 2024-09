Le programme des 41e Assises de la traduction littéraire

Le dialogue, qu’il soit dans le théâtre, la correspondance ou la philosophie, permet à la pensée de l’autre de se manifester, et c’est par lui que l’autre accède au statut de sujet. Il sépare tout en reliant.

Pour le traducteur, plongé dans l’endurance d’un épais roman, quelques lignes de dialogue peuvent apporter un soulagement bienvenu. Les protagonistes, d’ordinaire enclins à de longs monologues intérieurs aux phrases sinueuses, échangent ici quelques mots simples, créant une éclaircie dans la page. Le niveau de langue devient subitement familier, sans complexité technique, avec une syntaxe apparemment simple, ce qui semble être une tâche aisée.

Mais traduire l’oralité est-il réellement si facile ? La justesse, la densité, l’allégresse et l’humour des dialogues sont aussi fragiles que de l’écume. S’ils sont mal traduits, ils ne servent qu’à transmettre de l’information ; réussis, ils évoquent la présence des corps...

Après une session de préventes pour les adhérents d’ATLAS, du 23 au 31 août, la billetterie a été officiellement ouverte ce 1er septembre. Ici le programme complet.

Depuis plus de quarante ans, ATLAS organise les Assises de la traduction littéraire à Arles, réunissant traducteurs, auteurs et passionnés de littératures étrangères pour trois jours de débats et de festivités autour d'un thème spécifique. Les actes de ces rencontres étaient publiés en co-édition avec Actes Sud jusqu'en 2013. Depuis 2014, ATLAS les propose en version numérique, disponibles intégralement en ligne.

La 40e édition des Assises de la traduction littéraire, qui s'est tenue du 10 au 12 novembre 2023 à Arles, avait eu pour thème, « Quelle épopée ! ». Elle avait proposé une double programmation permettant au public de suivre divers parcours alternant conférences, entretiens, rencontres professionnelles, moments festifs, ateliers, lectures et jeux littéraires.

Lors de cette précédente édition, l'événement s'était étendu au-delà des espaces habituels (l’espace Van Gogh, le Théâtre d’Arles et la Chapelle du Méjan), en incluant deux tiers-lieux arlésiens : Parade pour un atelier et POP Arles pour la soirée des 40 ans d’ATLAS.

Les 440 participants des 40e Assises ont pu assister à 15 ateliers de traduction littéraire, 7 conférences et entretiens, 3 tables rondes, 1 remise de prix, 2 rencontres professionnelles, 3 performances et 1 avant-première au cinéma Le Méjan. Certains de ces moments sont disponibles en podcast.

ATLAS promeut la traduction littéraire en soulignant le rôle crucial des traducteurs, qui, loin de traduire simplement des langues, interprètent et diffusent des œuvres majeures. Grâce à ses événements, programmes de formation et à la gestion du Collège International des Traducteurs Littéraires (CITL) à Arles, l'association contribue depuis plus de trente ans à la valorisation de la culture sous toutes ses formes.

