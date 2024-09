Romance : la collection &H devient Éditions &H, et lance son podcast

La rentrée littéraire ne fait que débuter, et déjà les nouveautés d'octobre pointent à l'horizon, et non des moindres : les éditions Gallimard accueillent le retour de trois noms bien connus et appréciés : Delphine Le Vigan, qui publie sa première pièce de théâtre, un avatar de Hervé Le Tellier, et Daniel Pennac, qui dresse le portrait de l’assassin qu'il cherche en lui depuis qu’il a conçu Pépère, le redoutable tueur de Terminus Malaussène...