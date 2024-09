Une tisane, un bon livre : les classiques de la littérature en thé

Gauclin se distingue par la création de recettes originales, où chaque thé est pensé en référence à une œuvre emblématique. Les mélanges sont composés de vrais morceaux de fleurs et de fruits, offrant des arômes délicats et authentiques.

La mission de Gauclin est claire : promouvoir la littérature de manière innovante et valoriser le patrimoine culturel à travers des produits de qualité et 100% bio. Chaque boite de thé est par ailleurs illustrée avec le même soin, reprenant l'esthétique des ouvrages concernés.

Mémoires de Chateaubriand

Ce thé noir au caramel beurre salé rend hommage à l’écrivain Chateaubriand et à la Bretagne, sa région natale où se trouve également le siège de Gauclin. Mélangeant la puissance du thé noir à la douceur sucrée du caramel, cette recette réconfortante est un clin d'œil à la terre de l’auteur.

Orgueil et volupté

Inspiré par Jane Austen et son chef-d’œuvre 9791093835600, ce thé vert à la fraise, framboise et rose évoque l'élégance et le raffinement de l'époque victorienne.

Épices de Dune

Ce thé noir indien aux épices, inspiré par l'univers impitoyable et lointain de Dune de Frank Herbert, offre une recette chaï adoucie par une touche de vanille, pour une expérience gustative riche et exotique.

Ingrédients principaux : Thé noir Assam, cannelle, gingembre, cardamome, poivre noir, morceaux de vanille.

Portrait d’un Earl Grey

Hommage à Oscar Wilde et à Le Portrait de Dorian Gray, ce thé noir Earl Grey revisité à l’orange mêle les arômes classiques de la bergamote à des notes d’orange, pour un breuvage aux parfums enivrants et intemporels.

Fleur du Mal

Ce thé vert à la grenade, aux agrumes et aux fleurs est une ode poétique à Baudelaire et à son recueil Les Fleurs du Mal. La fraîcheur de la grenade et la vivacité des agrumes sont sublimées par la délicatesse des fleurs pour une infusion légère et raffinée.

Tous les produits Gauclin sont certifiés 100% bio et s'inscrivent dans une démarche écoresponsable. La maison de thé, implantée à Rennes et Combourg, souligne également mettre un point d'honneur à promouvoir les écrivains locaux, valorisant ainsi le patrimoine littéraire de la région. La marque est déjà présente dans certaines librairies et points de ventes.

Crédits image : Gauclin