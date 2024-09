Young Adult : Delcourt lance une collection dédiée aux romans graphiques  

En s'appuyant sur le succès éditorial de la littérature Young Adult, Waves entend enrichir ce genre en y apportant des aventures dessinées, mettant en scène des héroïnes audacieuses venues de tous horizons.

Des thématiques actuelles

L'ambition avec cette collection est d’offrir une approche illustrée, en mettant en lumière des héroïnes audacieuses, souvent mécomprises, et de favoriser une représentation positive de personnages féminins. « Nous souhaitons proposer aujourd’hui une représentation positive de personnages féminins, du même âge que leurs lecteurs, entre 15 et 25 ans, qui feront tout pour s’émanciper et s’épanouir malgré les difficultés rencontrées au cours de ces années charnières », expliquent Justine Bouzid et Céline Ruaux, les éditrices de Waves.

Les romans graphiques de cette collection, qu’ils soient en noir et blanc ou en couleur, aborderont des thématiques actuelles et directement liées aux préoccupations des jeunes adultes : l’inclusion, la pression scolaire, l’orientation sexuelle, les névroses (comme l’anxiété ou la dysmorphie), et les traumatismes (comme le deuil ou le harcèlement). Contrairement aux romans Young Adult traditionnels, « les illustrations seront un véritable support et un complément à ces sujets évoqués au sein de ces ouvrages », ajoutent ces dernières.

Le titre inaugural de la collection, Fangirl, verra la publication de son premier tome le 9 octobre. Il s'agit d'une adaptation américaine illustrée du roman à succès Fangirl de Rainbow Rowell, qui inclut des scènes inédites écrites par l'autrice elle-même.

Par la suite, la collection s’enrichira d’environ six titres par an, incluant à la fois des traductions et des adaptations.

Le Young Adult, originaire des États-Unis, s'est d'abord fait connaître en France à travers la publication de romans. Ce genre littéraire, popularisé par des phénomènes éditoriaux adaptés au cinéma tels que Hunger Games de Suzanne Collins, Nos étoiles contraires de John Green, ou encore Twilight de Stephenie Meyer, a donné naissance à une grande diversité d'ouvrages.

Ces derniers couvrent un large éventail de genres, allant du fantastique à la tranche de vie, en passant par la romance.

En parallèle de ce succès massif, une offre éditoriale plus discrète s'est développée, proposant d'explorer les aventures dessinées de ses héroïnes. Cette approche apporte une toute nouvelle dimension à ce secteur, prisé par les 15-25 ans.

Crédits photo : Delcourt