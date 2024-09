Rentrée littéraire 2024 : Comprendre le monde (2/5)

Pour comprendre le monde et son histoire, les auteurs se documentent et s’emparent des sujets qui les bouleversent. Plus que jamais, les romanciers de tous poils se lancent dans des recherches au long cours, fouillent les archives de fond en comble, parcourent la planète en quête de témoignages : ils l’ont bien compris, les lecteurs, en panne d’information de qualité ou de débat constructif dans les médias, se tournent souvent vers les livres pour comprendre le monde.

Kamel Daoud avec son brio coutumier remonte l’histoire de l’Algérie, Alice Zeniter celle de la Nouvelle Calédonie, Gaël Faye du Rwanda. Olivier Guez remonte aux sources de la Mésopotamie, Olivier Norek met en regard les guerres russes d’hier et d’aujourd’hui, Aurélien Bellanger et Nicolas Idier jonglent avec la politique, Camille Pascal mène l’enquête sur l’affaire du collier qui déstabilisa le royaume de France, Alain Mabanckou et Viktor Lazlo font résonner histoire et soif de liberté, Romain Lucazeau imagine la guerre de demain.

En cette rentrée, l’un des mots d’ordre, remis à l’honneur en septembre, c’est l’instruction. S’instruire, apprendre à travers les romans, prendre le temps du récit pour accéder aux connaissances et avec l’aide du romanesque, de l’épopée, du tragique ou de l’aventure, mieux saisir l’histoire mondiale et ses défis.

Dans un monde où le temps nécessaire à la compréhension des choses complexes se raréfie, les romans dessinent à l’horizon comme un bastion de plus en plus haut à l’ignorance.

Tass, une jeune femme qui a passé du temps en métropole, revient à Nouméa pour enseigner le français. Elle est confrontée à l'histoire complexe de l'archipel, particulièrement à travers la mystérieuse disparition de deux jumeaux kanak, ses élèves. Au coeur de la Nouvelle-Calédonie, elle découvre peu à peu les racines profondes de sa terre natale et les réalités cachées de l'histoire calédonienne. Et tisse une fresque qui mêle passé colonial, identités contemporaines et questionnements personnels.

L’Algérie a connu dans les années 90 une période de guerre civile surnommée la décennie noire. Aube, jeune femme algérienne, est devenue muette après avoir survécu à une tentative d'égorgement durant cette période. Son corps porte les stigmates de cette violence, et elle lutte pour trouver une voix, non seulement pour elle-même mais aussi pour l'enfant qu'elle porte. À travers un monologue intérieur, elle se confie à cet enfant à naître, explorant les cicatrices de son passé et le poids de l'histoire algérienne.

Roman historique, qui nous plonge dans un épisode méconnu de la Seconde Guerre mondiale : la Guerre d'Hiver (1939-1940), opposant l'Union soviétique à la Finlande. Le livre raconte l'incroyable résistance du peuple finlandais face à l'armée soviétique, bien plus nombreuse et mieux équipée. Au cœur de ce conflit, Norek se concentre sur la figure de Simo Häyhä, un sniper finlandais surnommé "La Mort Blanche", qui deviendra une légende de son vivant grâce à ses exploits militaires.

Quelles cicatrices a laissé le génocide rwandais à travers plusieurs générations ? Centré autour du jacaranda, un arbre aux fleurs mauves, symbole des souvenirs enfouis et des secrets de famille, le récit débute en 1994, en France. Milan, un jeune garçon métis, découvre le pays grâce à l'arrivée de Claude, un enfant rescapé du génocide. Quelques années plus tard, il se rendra au Rwanda afin de percer les secrets de sa famille et à comprendre les blessures profondes qui marquent son pays d'origine.

Ah, les méandres de la politique française du début du XXIe siècle. L'histoire se concentre sur trois personnages principaux : deux philosophes que tout oppose et un apparatchik du Parti socialiste. Ce dernier, un agitateur d'idées de seconde zone, est obsédé par l'idée de sauver la République française à travers une interprétation radicale et réactionnaire de la laïcité.

Dans un contexte de crise géopolitique, déclenchée par la publication de caricatures dans un journal satirique, se succèdent attentats et tensions. Les trois protagonistes se retrouvent liés par un mouvement secret qui va transformer le paysage politique français de manière imprévisible.

Voici une nuit bien particulière au sein du Palais de Matignon, résidence officielle du Premier ministre français. Un conseiller technique en charge des discours, se retrouve, lors de sa dernière soirée au sein de l'institution, confronté à une tâche ardue : rédiger un discours pour le Premier ministre, alors qu'une crise éclate dans le pays avec des migrants désespérés escaladant des éoliennes dans le nord de la France.

Gertrude Bell est une femme britannique ayant joué un rôle crucial dans la formation du Moyen-Orient moderne au lendemain de la Première Guerre mondiale. Une figure fascinante, portée par une vie d'aventurière, d'archéologue, et de diplomate, alors même qu'elle a souvent été éclipsée par son contemporain et ami, Lawrence d'Arabie. Parlant couramment l’arabe et le persan, elle usa de son savoir-faire pour dessiner les frontières de ce qui deviendra l’Irak…

