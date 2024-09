Rentrée littéraire 2024 : Retour en force de l’imaginaire (1/5)

Le besoin de transcendance, l’élan vers plus grand que soi, loin des religions et des dogmes, guide les romanciers qui répondent à l’appel des lecteurs : un vent d’imaginaire et d’étrangeté souffle sur cette rentrée littéraire.

Rebecca Lighieri et Jean-Baptiste de Froment laissent parler les fantômes, Miguel Bonnefoy et Marcus Malte continuent d’arpenter les contes, fables et légendes, les éditions Héloïse d’Ormesson présentent un premier roman aux confins du fantastique avec Norman Jangot, Carole Martinez dévale la pente de l’étrange, Perrine Tripier tisse un lien onirique et inquiétant entre l’Antiquité et un monde méta-contemporain…

Les frontières se brouillent entre littérature blanche, littératures dites de l’imaginaire et science-fiction pure ; pour le mieux sans doute, les auteurs se départissent de leurs corsets rationnels et n’hésitent plus à faire appel à l’étrangeté, à l’imaginaire et à la croyance pour bâtir leurs romans.

Lorsqu'une mendiante muette de Maracaibo, au Venezuela, trouve un nouveau-né abandonné sur les marches d'une église, elle est loin de se douter du destin extraordinaire qui attend cet enfant. Antonio, élevé dans une extrême pauvreté, traverse plusieurs métiers précaires, passant de vendeur de cigarettes à porteur sur les quais, puis domestique dans une maison close. Cependant, grâce à son énergie débordante, il parvient à devenir l'un des chirurgiens les plus renommés de son pays.

À ses côtés, Ana Maria, sa compagne d'exception, se fait remarquer en tant que première femme médecin de la région. Ensemble, ils ont une fille qu'ils nomment Venezuela, en hommage à leur patrie. Bien que profondément attachée à ses racines sud-américaines, Venezuela rêve de Paris.

Martabée, une historienne renommée, est mandatée par l’Empereur pour étudier les vestiges des Morgondes, une ancienne civilisation de guerriers-marins. Ces découvertes archéologiques doivent servir à redorer l'image du pays et à renforcer le roman national. Mais alors qu’elle plonge dans l’histoire et les mythes des Morgondes, Martabée perçoit des murmures inquiétants sous le sable, la confrontant à des choix cruciaux entre lucidité et illusion. Une fable politique et poétique qui se déroule dans un pays battu par les vents marins.

Un cri terrifiant, émis par une foule d'enfants, secoue la planète entière. Ce cri mystérieux, traversant les murs et les canalisations, semble marquer un nouveau désordre mondial, où la frontière entre la réalité et le rêve se brouille. Eva, qui s'est réfugiée dans une région sauvage avec sa fille Lucie, est particulièrement touchée par ce phénomène qui affecte le sommeil de son enfant. Elle doit affronter les angoisses liées à ce cri planétaire tout en essayant de protéger sa fille de ces cauchemars incompréhensibles.

Hermine de Larmencour, châtelaine dans l'Allier, vient d'enterrer son mari Paul. Sa vie semble destinée à retrouver son calme, jusqu'à ce que sa cuisinière lui annonce que Paul serait ressuscité. Bien que Hermine, sexagénaire libre et flamboyante, ne croit ni en Dieu ni aux miracles, la disparition du corps de Paul et les témoignages troublants de jeunes locaux laissent planer le doute. Tandis que les apparitions de Paul se multiplient et attirent les pèlerins, le Vatican envoie le père Benjamin Spark pour démêler cette énigme. Hermine espère une résolution rapide, mais ses attentes pourraient être déçues.

Paris, dévastée par une catastrophe mondiale, se relève difficilement. Au cœur de cette reconstruction, certains individus acquièrent une étrange capacité due à l'onde de choc : ils peuvent interpréter les coïncidences et déchiffrer les signes du quotidien. Ces êtres, appelés les Pythons, sont engagés par la police pour traquer les criminels. Cependant, lorsqu'un Python retourne cette faculté contre ses semblables, la société vacille. Nathaniel Loppe, un ancien Serpent au flair infaillible, réapparaît pour affronter ce tueur en série, révélant une vérité inattendue.

Dans la République Médiocratique de Frzangzwe, l'Archimaréchal Hubert Robert règne sur un État où les inégalités sont flagrantes. Son conseiller, Gabriel Pipaudi, tire les ficelles dans l'ombre. Face à eux, la baronne, dirigeant une bande de marginaux, fomente une révolution. Leur plan audacieux : prendre d'assaut la Grande Tour F le 1er mai pour restaurer la dignité des opprimés. Parmi eux, Aneth, une jeune femme issue des classes dirigeantes, rêve de s'évader des ors de la République, ignorant qu'une révolte gronde sous ses pieds.

Perdue dans la froideur et l'isolement des forêts, la ville de Kangoq semble figée dans le temps. Ses habitants vivent modestement, grâce au travail des ouvrières dans les filatures et des hommes dans les champs. Une femme particulière apporte un équilibre secret à cet univers. Dans sa boutique, elle déplume des oies, initie discrètement les jeunes filles à la découverte de leur corps, et reçoit des hommes en quête d'un repos impossible, offrant ainsi à chacun un refuge singulier dans cette ville immobile.

(résumé des livres par Nicolas Gary)

Illustration : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

