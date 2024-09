Quand je pense littérature de jeunesse, il est impossible de passer à côté de L’Élan vert

Nous donnons cette fois la parole à Jérôme Bernez-Binder, directeur des publications de Gulf Stream Editeur, qui parle des Editions L'Élan vert.

Quand je pense littérature de jeunesse,

...il est impossible pour moi de passer à côté de L’Élan vert. Depuis plusieurs années, cette si dynamique maison d’édition a su se faire une place de choix dans mon cœur de lecteur de jeunesse (même si moins jeune en extérieur), et ce n’est pas par hasard. La qualité de leurs publications est indéniable, tant sur le plan graphique que littéraire.

Pour moi, baroudeur de salons littéraires, le prisme d’entrée dans cette pépite d’édition, est ma chère Laurence Lelouvier, directrice commerciale passionnée et visionnaire, qui elle a su insuffler à cette maison une énergie unique. L’un de ses talents ? Faire apparaître chaque livre comme un petit bijou. Je suis accroché à ses mots à chaque fois qu’elle présente un titre en salon.

Et parmi les dernières nouveautés au brillant succès, je ne peux que vous recommander Vive les Jeux, un album illustré par le talentueux Hervé Le Goff. Ce livre est une véritable expérience humoristique autour des épreuves olympiques mettant en compétition les animaux venant des différents continents. C’est ce genre de livre qui fait rire et voyager, et qui illustre parfaitement le savoir-faire de L’Élan vert.

Une autre pépite récente que j’ai adoré est Mystère à Toutouville de Bernard Villiot et Gérald Guerlais. Cet album où résonne enquête, jeux de mots et chiens en tout genre, explore le genre polar pour les plus petits, avec grand talent. Le genre d’ouvrage que nous aurions eu plaisir à publier chez Gulf stream, tant l’approche est fine, drôle et immersive !

J'admire la manière dont L’Élan vert réussit à naviguer entre originalité et exigence depuis sa création. Chaque livre est un pari réussi, une invitation au rêve et à la réflexion. C’est une maison d’édition qui sait parler aux enfants, tout en respectant leur intelligence et leur sensibilité. Pour moi, L’Élan vert est une référence dans le domaine de la littérature jeunesse et il me tarde de découvrir leurs prochaines parutions.

Crédits photo © Editions L'Elan vert

